إير فرانس: استئناف الرحلات الجوية من وإلى الرياض وتل أبيب

باريس/وكالات /

أعلنت شركة إير فرانس، اليوم، عن استئناف الرحلات الجوية من الرياض وتل أبيب وإليهما.

وأعلنت شركة إير فرانس، عن تمديد تعليق الرحلات الجوية إلى بيروت، حيث أنه تقرر تمديد تعليق الرحلات الجوية إلى بيروت حتى 20 يوليو.

وفي سياق منفصل نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، يحيئيل ليتر، أنه أعلن خلال اجتماع عقده مع مجلس العلاقات الخارجية في واشنطن، أن الجولة المقبلة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل ستعقد الأسبوع المقبل في العاصمة الإيطالية روما.

وأوضح سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، يحيئيل ليتر، أن الاجتماعات ستنعقد يومي 15 و16 يوليو على مستوى السفراء، في إطار استمرار المحادثات بين الجانبين.

ونشرت وسائل إعلام لبنانية وإسرائيلية، اليوم، النص الكامل للملحق الأمني لاتفاق الإطار الموقع بين الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان في واشنطن بتاريخ 26 يونيو 2026، والذي يتضمن آليات تنفيذ الترتيبات الأمنية والعسكرية الخاصة بجنوب لبنان، إلى جانب إجراءات التحقق وإعادة الانتشار.

ووفقًا لنص الوثيقة، يبدأ تنفيذ الاتفاق بتحديد ما يعرف بـ"المناطق التجريبية" في جنوب نهر الليطاني، عبر خطة عسكرية مشتركة تقوم على 4 مراحل رئيسية هي: التطهير، والتحقق، والانتشار، وإعادة الإعمار.

وتنص مرحلة التطهير على اتخاذ إجراءات قانونية وأمنية ضد جميع الأفراد المسلحين من غير الجهات الرسمية، مع إزالة أو تدمير البنية التحتية العسكرية التابعة لهم، بما يشمل الأسلحة ومخازن الذخيرة والأنفاق ومراكز القيادة.

أما مرحلة التحقق، فتشمل قيام جهة ثالثة يتم الاتفاق عليها بالتأكد من إزالة الجماعات المسلحة غير الحكومية وبنيتها العسكرية بشكل كامل.