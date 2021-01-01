يديعوت : الإمارات تجمع اسرائيل والأردن في ابو ظبي لبحث صفقة مياه وطاقة جديدة

القدس المحتلة/سما/

تدرس إسرائيل مقترحا اماراتيا لعقد قمة ثلاثية للطاقة في أبو ظبي مع الأردن والإمارات لمناقشة عدد من القضايا، من بينها اتفاقية مياه جديدة تُزوّد بموجبها تل أبيب عمّان بخمسين مليون متر مكعب إضافية، إلى جانب الخمسين مليون متر مكعب التي تُزوّدها سنويا بموجب اتفاقية السلام.

كما ستناقش الدول اتفاقية "الازدهار" التي بموجبها تُنشئ إسرائيل محطة لتحلية المياه لتزويد تل ابيب وعمّان بالمياه، وفي المقابل، تُنشئ المملكة الهاشمية محطة للطاقة الشمسية لتزويدها وإسرائيل بالكهرباء.

ومن القضايا الأخرى التي ستثار في القمة تحسين العلاقات بين إسرائيل والأردن، نظراً لأن العلاقة بينهما متوترة بشكل خاص، ولأن عمّان لم يكن لديها سفير في اسرائيل منذ نوفمبر 2023، ولأن تل أبيب لم يكن لديها سفير في عمّان منذ 7 أكتوبر بحسب صحيفة يديعوت احرنوت الإسرائيلية.

بموجب اتفاقية السلام، تنقل إسرائيل 50 مليون متر مكعب من المياه إلى الأردن سنوياً مجانا.

وفي عام 2021، وقّعت الحكومة الانتقالية اتفاقية لزيادة الإمدادات بمقدار 50 مليون متر مكعب إضافية سنوياً، بسعر مخفّض قليلاً، لمدة ثلاث سنوات.

وسعت عمّان بحسب الصحيفة إلى تمديد الاتفاقية لخمس سنوات أخرى وزيادة حصة المياه إلى 80 مليون متر مكعب.

مدّد وزير الطاقة الإسرائيلية إيلي كوهين الاتفاقية ستة أشهر في كل مرة بعد تردد كبير من الجانب الإسرائيلي بشأن تزويد إسرائيل بالمياه.

وقد مددت إسرائيل الاتفاقية نتيجة للضغوط الأمريكية ومساعدة الأردن في اعتراض طائرات إيرانية مسيّرة. أما سبب التردد فيعود إلى استمرار وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في التحريض ضد إسرائيل .

لم يجدد كوهين الاتفاقية منذ نوفمبر 2025، الأمر الذي زاد من حدة التوتر بين البلدين وأثار غضباً عارماً في عمّان. في الواقع، لم يتلق الأردنيون المياه الإضافية من إسرائيل منذ ثمانية أشهر.

قال مسؤول إسرائيلي: "نحن نوفر للأردنيين المياه التي نلتزم بها بموجب اتفاقية السلام. لسنا ملزمين بتوفير كميات إضافية. إذا سادت النوايا الحسنة بين البلدين، فسنوفر لهم المياه. يجب ألا ننسى أن عام 2025 كان الأكثر جفافاً خلال المئة عام الماضية، ولذلك أردنا ملء خزاناتنا لصالح مزارعينا - الذين هم أولويتنا القصوى."

كما ذُكر، يجري حالياً النظر في مبادرة لعقد قمة ثلاثية لوزراء الطاقة في القدس. وتدعم الإمارات العربية المتحدة هذه المبادرة، وتسعى إلى توفير "مظلة من حسن النية" للأطراف المعنية.

بحسب مسؤول إسرائيلي، "من الممكن، إذا هدأت حدة التوتر الآن، إعادة العمل بهذا الاتفاق. الأردنيون غاضبون بالفعل ويتعرضون لضغوط كبيرة، وهم بحاجة ماسة للمياه. لكن عندما تساعد جيرانك، تتوقع تحسن العلاقات. ليس لديهم سفير في إسرائيل. إذا عُقد اجتماع، فسيتم التطرق إلى جميع القضايا، بما فيها التطبيع. ستُطرح قضية المياه، لكننا نتوقع أن تُستخدم كأداة لتعزيز العلاقات."

تعاني الأردن من نقص حاد في المياه منذ سنوات طويلة، نتيجةً لمحدودية مواردها المائية وتزايد عدد سكانها.

وتُصنّف الأردن كثاني أكثر دول العالم معاناةً من نقص المياه. وقد فاقمت سنوات الجفاف المتتالية وآثار تغير المناخ، إلى جانب تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين من سوريا إلى عمّان في السنوات الأخيرة، من حدة الوضع.

ويُقدّر العجز الحالي بين العرض والطلب على المياه بنصف مليار متر مكعب سنوياً. ويُعدّ نقص المياه وإيجاد حلول لتقليص هذه الفجوة من أهم أولويات المملكة.

أفاد مصدرٌ مُقرّب من الحكومة الأردنية لقناة كان العبرية: "تُعدّ قضية المياه بالغة الأهمية بالنسبة لنا، وهي جزءٌ لا يتجزأ من اتفاقية السلام".

ووفقًا لمصادر في الأردن، تشعر المملكة بالإحباط لأنّ قضية المياه، التي كانت لسنواتٍ طويلةٍ جزءًا أساسيًا من تنفيذ اتفاقية السلام، أصبحت ورقة مساومةٍ لإسرائيل. وفي ظلّ هذه الظروف، تواجه المملكة الأردنية الهاشمية نقصًا حادًا في المياه، وقد يُؤدّي تأخير تجديد الاتفاقية إلى تفاقم الأزمة في العلاقات بين البلدين.