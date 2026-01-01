  1. الرئيسية
  2. الرياضة

انتهى حلم البرتغال.. ورونالدو يودع كأس العالم باكياً إلى الأبد

الثلاثاء 07 يوليو 2026 06:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انتهى حلم البرتغال.. ورونالدو يودع كأس العالم باكياً إلى الأبد



وكالات /سما/

أطاحت اسبانيا بمنتخب البرتغال في الدقائق الأخيرة لتحسم إحدى أهم مباريات دور الـ16 من كأس العالم 2026 .

وفازت إسبانيا على البرتغال 1-0 بفضل هدف درامي سجله ميكيل ميرينو في الدقيقة 91، لتتأهل بذلك إلى ربع النهائي.

وبالنسبة لكريستيانو رونالدو، البالغ من العمر 41 عامًا، والذي أكد قبل المباراة مباشرة أنها ستكون آخر مشاركة له في كأس العالم، فقد كانت هذه أيضًا آخر مشاركة له على الإطلاق في هذه البطولة.

تواصل إسبانيا الآن رحلتها نحو اللقب، بينما تنهي البرتغال مسيرتها في كأس العالم - ومعها مسيرة كريستيانو رونالدو المجيدة في كأس العالم

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو يدعو نفسه للبيت الأبيض وترامب يستبق الزيارة بتوبيخه علانية مجددا

الضفة على طاولة ترامب ونتنياهو ... لماذا تتحرك واشنطن الآن؟

"سكان غزة سعوديون".. عضو كونغرس أمريكي يثير الجدل و ينكر وجود الهوية الفلسطينية

منذ فجر اليوم .. 6 شهداء في عمليات اغتيال بغزة وخانيونس

استطلاع يصدم المشهد السياسي الإسرائيلي: تعادل مع الليكود وتفوق آيزنكوت على نتنياهو

لاول مرة في التاريخ ..الفيفا تلغي البطاقة الحمراء لمهاجم المنتخب الأمريكي بولارين بعد تدخل ترامب

نتنياهو يشن هجوما إعلاميا على تركيا عبر "فوكس نيوز" لعرقلة صفقة الـ F-35 التركية

الأخبار الرئيسية

باريس : الصراع السري بين “الموساد” الإسرائيلي و”حزب الله” اللبناني قد توسع ليشمل قارة جديدة

مجلس الأمن القومي الإيراني مهدداً ترامب : تحدث باحترام وإلا فسوف نرد بلغة مختلفة

يديعوت : الإمارات تجمع اسرائيل والأردن في ابو ظبي لبحث صفقة مياه وطاقة جديدة

نتنياهو يشن هجوما إعلاميا على تركيا عبر "فوكس نيوز" لعرقلة صفقة الـ F-35 التركية

ترامب يهدد إيران مجدداً ويكشف عن لقاء مرتقب مع نتنياهو