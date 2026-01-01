انتهى حلم البرتغال.. ورونالدو يودع كأس العالم باكياً إلى الأبد

وكالات /سما/

أطاحت اسبانيا بمنتخب البرتغال في الدقائق الأخيرة لتحسم إحدى أهم مباريات دور الـ16 من كأس العالم 2026 .

وفازت إسبانيا على البرتغال 1-0 بفضل هدف درامي سجله ميكيل ميرينو في الدقيقة 91، لتتأهل بذلك إلى ربع النهائي.

وبالنسبة لكريستيانو رونالدو، البالغ من العمر 41 عامًا، والذي أكد قبل المباراة مباشرة أنها ستكون آخر مشاركة له في كأس العالم، فقد كانت هذه أيضًا آخر مشاركة له على الإطلاق في هذه البطولة.

تواصل إسبانيا الآن رحلتها نحو اللقب، بينما تنهي البرتغال مسيرتها في كأس العالم - ومعها مسيرة كريستيانو رونالدو المجيدة في كأس العالم