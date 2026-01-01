وزير الداخلية الفلسطيني يتفقد معبر الكرامة

اريحا/سما/

تفقد وزير الداخلية زياد هبّ الريح، اليوم الاثنين، معبر الكرامة، برفقة رئيس الهيئة العامة للمعابر والحدود أمين قنديل، واطّلع على سير العمل في مرافق المعبر واستراحة المسافرين، واستمع إلى ملاحظات عدد من المواطنين.

كما وجه هب الريح بمتابعة احتياجاتهم واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالارتقاء بمستوى الخدمات وتسهيل حركة السفر.

وأكد استمرار التنسيق مع الجهات الشريكة لتطوير أداء المعبر وتعزيز جاهزيته، مشيداً بجهود الطواقم الأمنية والمدنية العاملة فيه.

كما ثمّن وزير الداخلية التعاون الذي تبديه المملكة الأردنية في التخفيف من معاناة المسافرين وتيسير إجراءات سفرهم.

في السياق، التقى هب الريح محافظ أريحا والأغوار حسين حمايل، وبحث معه عدداً من القضايا ذات الأولوية، مؤكداً أهمية تكامل الجهود بين مختلف المؤسسات الرسمية لتعزيز كفاءة العمل الحكومي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.