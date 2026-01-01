الاحتلال يوزع إخطارات هدم لمنازل في جبل المكبر ويشدد إجراءاته شمال القدس

القدس المحتلة/سما/

اقتحمت طواقم تابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، برفقة قوات من شرطة الاحتلال، بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، ووزعت إخطارات وأوامر هدم ومخالفات بناء بحق عدد من منازل المواطنين، بذريعة البناء دون ترخيص.

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن طواقم بلدية الاحتلال نفذت جولة ميدانية في البلدة تحت حماية قوات الاحتلال، وسلمت عدداً من المواطنين أوامر هدم وإخطارات ومخالفات بناء، في إطار سياسة الاحتلال الهادفة إلى التضييق على المواطنين وفرض قيود مشددة على البناء والتوسع العمراني في مدينة القدس المحتلة.

وفي سياق متصل، شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها العسكرية عند مدخل بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة واصطفاف أعداد كبيرة من مركبات المواطنين، وأعاق حركة تنقلهم لساعات.

ويواصل الاحتلال فرض قيود مشددة على حركة المواطنين في مدينة القدس ومحيطها، بالتوازي مع تصعيد سياسة الهدم والإخطارات بحق منازلهم، ضمن إجراءات تستهدف الحد من الوجود الفلسطيني في المدينة.