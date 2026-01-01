  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يوزع إخطارات هدم لمنازل في جبل المكبر ويشدد إجراءاته شمال القدس

الإثنين 06 يوليو 2026 06:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يوزع إخطارات هدم لمنازل في جبل المكبر ويشدد إجراءاته شمال القدس



القدس المحتلة/سما/

اقتحمت طواقم تابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، برفقة قوات من شرطة الاحتلال، بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، ووزعت إخطارات وأوامر هدم ومخالفات بناء بحق عدد من منازل المواطنين، بذريعة البناء دون ترخيص.

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن طواقم بلدية الاحتلال نفذت جولة ميدانية في البلدة تحت حماية قوات الاحتلال، وسلمت عدداً من المواطنين أوامر هدم وإخطارات ومخالفات بناء، في إطار سياسة الاحتلال الهادفة إلى التضييق على المواطنين وفرض قيود مشددة على البناء والتوسع العمراني في مدينة القدس المحتلة.

وفي سياق متصل، شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها العسكرية عند مدخل بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة واصطفاف أعداد كبيرة من مركبات المواطنين، وأعاق حركة تنقلهم لساعات.

ويواصل الاحتلال فرض قيود مشددة على حركة المواطنين في مدينة القدس ومحيطها، بالتوازي مع تصعيد سياسة الهدم والإخطارات بحق منازلهم، ضمن إجراءات تستهدف الحد من الوجود الفلسطيني في المدينة.

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو يدعو نفسه للبيت الأبيض وترامب يستبق الزيارة بتوبيخه علانية مجددا

منذ فجر اليوم .. 6 شهداء في عمليات اغتيال بغزة وخانيونس

لاول مرة في التاريخ ..الفيفا تلغي البطاقة الحمراء لمهاجم المنتخب الأمريكي بولارين بعد تدخل ترامب

استطلاع يصدم المشهد السياسي الإسرائيلي: تعادل مع الليكود وتفوق آيزنكوت على نتنياهو

مفاجأة فاقت كل التوقعات ..المونديال: النرويج تتطيح بالبرازيل بثنائية النجم هالاند

نتنياهو يزعم أن بعض البلدات اللبنانية المسيحية “طلبت ضمّها” إلى إسرائيل لكي تكون محمية من مقاتلي حزب الله

مؤسس "الحارس الجديد" يُحذر من خنق إسرائيل: توطئة لحرب على فلسطينيي الـ48؟

الأخبار الرئيسية

نتنياهو يشن هجوما إعلاميا على تركيا عبر "فوكس نيوز" لعرقلة صفقة الـ F-35 التركية

ترامب يهدد إيران مجدداً ويكشف عن لقاء مرتقب مع نتنياهو

IMG_5512

“حماس” تقرر رسميًا حل حكومتها في غزة وإسرائيل تعتبره تضليلا.. “

الضفة على طاولة ترامب ونتنياهو ... لماذا تتحرك واشنطن الآن؟

"سكان غزة سعوديون".. عضو كونغرس أمريكي يثير الجدل و ينكر وجود الهوية الفلسطينية