القرى المسيحية الحدودية اللبنانية تنفي مزاعم نتنياهو حول طلب ضمّها إلى إسرائيل

القدس المحتلة / سما /

نفت بلديات وفعاليات ومخاتير القرى المسيحية الحدودية في جنوب لبنان نفياً قاطعاً صحة ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام بشأن توجه قادة من هذه القرى إلى مسؤولين إسرائيليين لطلب ضم القرى ومنح الجنسية الإسرائيلية بحسب ما قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووصفت هذه الادعاءات بأنها “ملفّقة ولا تمت إلى الواقع بأي صلة”.

واكد بيان صادر عن هذه القرى “أن هذه المزاعم عارية تماماً من الصحة، وأن أبناء القرى الحدودية متمسكون بالدولة اللبنانية وشرعيتها، ولم يحيدوا عن هذا الموقف رغم الظروف الصعبة التي فرضتها الحرب”.

وأشار البيان إلى “أن هذه القرى، منذ اندلاع الحرب، حرصت على التنسيق مع السلطات اللبنانية والمرجعيات الروحية والجهات الدولية، بهدف إبقاء الممرات الإنسانية مفتوحة وضمان استمرار التواصل مع الداخل اللبناني ومؤسساته الشرعية”، مؤكداً “أن أبناء القرى المسيحية الحدودية يعتزون بانتمائهم الوطني، ويتمسكون بلبنان وطناً نهائياً لهم، رافضين أي محاولات لتشويه مواقفهم أو استغلال معاناتهم لخدمة أجندات لا تمتّ إليهم بصلة”.

وشدد البيان على “أن ما يتم تداوله يندرج في إطار الأخبار المفبركة التي تستهدف الإساءة إلى أهالي القرى الحدودية وزرع البلبلة”، مجدداً التأكيد “على الالتزام بالدولة اللبنانية وخياراتها الوطنية”.

وحمل البيان توقيع بلديات ومخاتير وفعاليات القرى المسيحية الحدودية، وهي: علما الشعب، القوزح، دبل، رميش، عين إبل، دير ميماس، برج الملوك، القليعة، سردا، جديدة مرجعيون، إبل السقي، كوكبا، البويضة، راشيا الفخار، وأبو قمحة.

وفي وقت سابق قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد إن بعض القرى المسيحية في جنوب لبنان الذي تحتل الدولة العبرية حاليا على مساحات واسعة منه، “طلبت ضمّها” إلى إسرائيل لكي تكون محمية من مقاتلي حزب الله.

وامتدت الحرب في الشرق الأوسط إلى لبنان في الثاني من آذار/مارس بعدما أطلق حزب الله صواريخ على إسرائيل، قال إنها ردا على اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي في أولى الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في 28 شباط/فبراير.

وردّت إسرائيل بحملة واسعة من الغارات الجوية و اجتياح بري وأصدرت إنذارات إخلاء متكررة لمناطق في جنوب لبنان، ما أسفر عن استشهاد نحو 4300 شخص ونزوح أكثر من مليون شخص خصوصا من جنوب لبنان وضاحية بيروت الجنوبية، وفق السلطات.

وزعم نتنياهو في حديث لبرنامج “ذي صنداي بريفينغ” على محطة فوكس نيوز الأمريكية “القرى المسيحية في لبنان، بعضُها طلبت في الواقع ضمّها إلى إسرائيل، لأننا نحمي (سكانها) من حزب الله، من متطرفي حزب الله الذين يريدون قتلهم، ونحن نفعل الشيء نفسه مع المسيحيين في كل مكان”.

ومنذ اندلاع الحرب، تعرّضت بعض القرى المسيحية في جنوب لبنان لقصف مدفعي وغارات جوية إسرائيلية، ما دفع أبناءها إلى النزوح.

غير أن سكان معظم هذه البلدات مكثوا فيها رغم إنذارات الإجلاء الإسرائيلية، إذ فضّلوا البقاء لحماية منازلهم وكنائسهم وأراضيهم الزراعية، إلا أن عددا منها أُخليت جزئيا أو كليا.

ونبّه جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب بلدات عدة يشكّل المسيحيون غالبية سكانها إلى ضرورة عدم السماح لـ”غرباء” بدخولها، في إشارة إلى مقاتلي حزب الله، عبر اتصالات هاتفية كانت قوات الدولة العبرية تجريها برؤساء بلديات هذه القرى ومسؤوليها المحليين.

وكرر نتنياهو في خطاب منفصل ألقاه في مناسبة رسمية الأحد أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في جنوب لبنان “ما دام ذلك ضروريا لحماية سكان الشمال وجميع مواطني إسرائيل”.

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير الأحد خلال تفقده الجنود المنتشرين في محيط قلعة الشقيف في جنوب لبنان إن “الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل بحزم لإزالة التهديدات من الأراضي اللبنانية، وهو مستعد للانتقال سريعا إلى عمليات هجومية إذا جرى انتهاك وقف إطلاق النار”.

وتواصلت المواجهات بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي حزب الله رغم الاتفاق الإطاري الذي وُقِّع بين إسرائيل ولبنان بوساطة أميركية.

وتناول نتنياهو أيضا خلال مقابلته مع “فوكس نيوز” التقارير عن خلافات بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شأن مذكرة التفاهم التي أوقفت الحرب مع إيران.

وقال نتنياهو “لدينا علاقة ممتازة، وهي محددة، كما قلت، بين حليفين”.

وأضاف “لدينا النظرة نفسها بنسبة 99 في المئة، لكن كما هي الحال في أي عائلة، وفي أي صداقة وثيقة، توجد أحيانا اختلافات في الرأي، ونحن نناقشها بصراحة (…) وعادة ما نحلها أيضا”.

ويأتي تصريح نتنياهو غداة قول ترامب لموقع “أكسيوس” الإخباري إن رئيس الوزراء الإسرائيلي “يعرف من هو الزعيم” في العلاقة بينهما.

وانتقد ترامب نتنياهو مرارا في الأسابيع الأخيرة خلال المفاوضات حول مذكرة التفاهم مع إيران، متهما إياه بأنه ليس “ممتنا” للولايات المتحدة، وواصفا إياه بأنه “رجل صعب جدا” و”مجنون” بسبب تصعيد إسرائيل في لبنان.

وأشار ترامب في حديثه لموقع “أكسيوس” إلى أن نتنياهو قد يزور البيت الأبيض في الأيام المقبلة.