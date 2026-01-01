  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مقتل عمر زهران بجريمة طعن في القدس الشرقية

الإثنين 06 يوليو 2026 11:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل عمر زهران بجريمة طعن في القدس الشرقية



القدس المحتلة / سما /

توفي الشاب عمر زهران، البالغ من العمر نحو 30 عامًا ومن سكان القدس الشرقية، صباح اليوم الإثنين، متأثرا بجراح خطيرة أُصيب بها إثر تعرضه للطعن ليلة أمس الأحد في شارع يافا وسط مدينة القدس.

وبحسب مصادر طبية، كانت طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داود الحمراء قد تلقت بلاغا عند الساعة 23:09 من مساء الأحد حول إصابة رجل في موقع الحادث، لتصل إلى المكان وتجد المصاب فاقدا للوعي ويعاني من جروح نافذة خطيرة في جسده.

وقدمت الطواقم الطبية العلاج الأولي له في موقع الحادث قبل نقله إلى مستشفى شعاري تسيدك، حيث وصفت حالته حينها بالحرجة، قبل أن يعلن صباح اليوم عن وفاته رغم محاولات إنقاذه.

في غضون ذلك، باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث، دون الإعلان عن تنفيذ اعتقالات أو الكشف عن خلفية الجريمة حتى الآن، في وقت أشارت فيه تقارير إلى أنها تعد الجريمة التاسعة في القدس الشرقية منذ مطلع العام الجاري.

144 قتيلا وقتيلة منذ مطلع العام

ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى 144 قتيلا وقتيلة، في ظل استمرار تصاعد أعمال العنف والجريمة المنظمة، وسط اتهامات متواصلة للحكومة الإسرائيلية والشرطة بالتقاعس عن اتخاذ خطوات فعالة للحد من هذه الظاهرة.

وتظهر المعطيات أن غالبية الضحايا لقوا مصرعهم في جرائم إطلاق نار، في وقت تتزايد فيه الانتقادات لأداء الشرطة بسبب إخفاقها في مكافحة منظمات الجريمة، وعدم التوصل إلى منفذي العديد من جرائم القتل وتقديمهم إلى العدالة.

ويسهم هذا الواقع في تعميق الشعور بانعدام الأمن داخل المجتمع العربي، مع استمرار ارتفاع عدد ضحايا جرائم القتل عاما بعد عام، في ظل غياب حلول جذرية تكبح تفشي العنف والجريمة.

الأكثر قراءة اليوم

ليبرمان يهاجم حكومة نتنياهو بشدة بسبب “الحريديم” ويحذر من نفاد ذخيرة الجيش الإسرائيلي خلال 10 أيام

إجلاء عشرات من الـمرضى والمرافقين من غزة عبر معبر رفح

نتنياهو يزعم أن بعض البلدات اللبنانية المسيحية “طلبت ضمّها” إلى إسرائيل لكي تكون محمية من مقاتلي حزب الله

مفاجأة فاقت كل التوقعات ..المونديال: النرويج تتطيح بالبرازيل بثنائية النجم هالاند

لاول مرة في التاريخ ..الفيفا تلغي البطاقة الحمراء لمهاجم المنتخب الأمريكي بولارين بعد تدخل ترامب

تحقيق صحفي إسرائيلي يكشف عن حملة لتضليل الرأي العام حول نتائج العمليات العسكرية ضد إيران

استطلاع يصدم المشهد السياسي الإسرائيلي: تعادل مع الليكود وتفوق آيزنكوت على نتنياهو

الأخبار الرئيسية

نتنياهو يدعو نفسه للبيت الأبيض وترامب يستبق الزيارة بتوبيخه علانية مجددا

"سكان غزة سعوديون".. عضو كونغرس أمريكي يثير الجدل و ينكر وجود الهوية الفلسطينية

قناة عبرية : انشاء قناة للتنسيق بين الجيشين الاسرائيلي واللبناني

فجر اليوم .. 4 شهداء بقصف شقة سكنية وسيارة مدنية بغزة وخانيونس

الخطوة تفتح الطريق أمام «لجنة التكنوقراط» لتسلُّم مهامها..«حماس» تتجه لإعلان حلّ حكومتها في غزة