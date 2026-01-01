النفط يتراجع والذهب يرتفع مع تغير توقعات الأسواق

رام الله/سما/

تراجعت أسعار النفط عقب اتفاق تحالف "أوبك+" على زيادة أهداف الإنتاج، في وقت واصل الذهب مكاسبه مقتربا من أعلى مستوياته في أسبوعين، مدعوما بتراجع توقعات الأسواق بشأن إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

النفط يتراجع بعد قرار "أوبك+" زيادة الإنتاج وانتعاش الإمدادات العالمية

تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف، الإثنين، عقب اتفاق تحالف "أوبك+" على رفع أهداف الإنتاج اعتبارا من آب/أغسطس، بالتزامن مع انتعاش صادرات كبار المنتجين عبر مضيق هرمز، في تطورات عززت توقعات الأسواق بزيادة المعروض العالمي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا، أو 0.33%، إلى 71.88 دولارا للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 11 سنتا، أو 0.16%، إلى 68.58 دولارا للبرميل. وكانت أسعار الخامين قد أنهت الأسبوع الماضي دون تغيرات تذكر بعد أسابيع من التراجع، وسط ترقب المستثمرين لتطورات الإمدادات وحركة الملاحة في مضيق هرمز.

وأقر تحالف "أوبك+"، الذي يضم الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها بقيادة روسيا، زيادة أهداف الإنتاج بنحو 188 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من أغسطس، بعد زيادات مماثلة في يونيو/حزيران ويوليو/تموز.

ورغم القرار، يرى محللون أن أثر الزيادة سيظل محدودا على المدى القريب، في ظل استمرار تعافي الإنتاج والصادرات تدريجيًا بعد اضطرابات الحرب، واستئناف دول الخليج تدفق الإمدادات عبر مضيق هرمز.

وأظهرت بيانات حديثة ارتفاع إنتاج "أوبك" خلال يونيو إلى 19.43 مليون برميل يوميا، مع قفزة في صادرات النفط الخليجية لتتجاوز 10 ملايين برميل يوميًا، رغم بقائها دون مستويات ما قبل الحرب.

كما سجلت صادرات النفط من الموانئ الغربية الروسية مستويات قياسية، مدفوعة بتراجع نشاط المصافي نتيجة الهجمات الأوكرانية، ما عزز تدفقات الخام إلى الأسواق العالمية.

الذهب يستقر قرب أعلى مستوى في أسبوعين وسط تراجع توقعات رفع الفائدة الأميركية

استقرت أسعار الذهب، الإثنين، بالقرب من أعلى مستوياتها في أسبوعين، مدعومة بتراجع توقعات الأسواق بشأن رفع أسعار الفائدة الأميركية، عقب صدور بيانات الوظائف في الولايات المتحدة التي جاءت أضعف من المتوقع، ما عزز الإقبال على المعدن النفيس.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية 4175.02 دولارا للأوقية، بعدما حقق مكاسب أسبوعية تجاوزت 2% في ختام الأسبوع الماضي، منهياً سلسلة خسائر استمرت أربعة أسابيع متتالية. كما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم أغسطس/آب بنسبة 1.5% لتبلغ 4186.80 دولارًا للأوقية.

وفي سوق المعادن النفيسة، واصلت الفضة مكاسبها للجلسة الخامسة على التوالي، لترتفع إلى 62.4773 دولارًا للأوقية، بعدما لامست أعلى مستوى لها منذ أواخر يونيو/حزيران. كما سجل البلاتين والبلاديوم ارتفاعات طفيفة، متجهين لتحقيق رابع جلسة متتالية من المكاسب.

ويترقب المستثمرون خلال الأسبوع الجاري صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، والذي قد يوفر مؤشرات جديدة بشأن توجهات السياسة النقدية ومسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.