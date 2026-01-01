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قناة عبرية : انشاء قناة للتنسيق بين الجيشين الاسرائيلي واللبناني

الإثنين 06 يوليو 2026 09:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية : انشاء قناة للتنسيق بين الجيشين الاسرائيلي واللبناني



القدس المحتلة / سما /

قالت القناة السابعة الاسرائيلية انه وفي الأيام الأخيرة، قام ضباط من الجيش الإسرائيلي والجيش اللبناني بإدارة قناة تنسيق عملياتية، بوساطة الولايات المتحدة، مصممة لصياغة معايير متفق عليها لتحديد "منطقة خالية من حزب الله".

وبحسب التقرير فإن هذه الخطوة تهدف إلى خلق لغة تشغيلية موحدة وتقليل الاحتكاك وسوء الفهم قبل تنفيذ المرحلة التجريبية للانسحاب من قريتين في جنوب لبنان.

وتعتبر المؤسسة الدفاعية تحديد المعايير بوضوح شرطاً أساسياً لتنفيذ الخطة، ويعود ذلك جزئياً إلى التجارب السابقة وعدم وضوح مستوى سيطرة الجيش اللبناني على الأرض. ووفقاً لمصدر مطلع، لا توجد في هذه المرحلة أي ضغوط من لبنان لتسريع بدء الانسحاب، المقرر خلال أسابيع قليلة.

وفي إطار تشكيل آلية التنسيق الجديدة، قدمت إسرائيل قائمة بأسماء ضباط في الجيش اللبناني سبق الاشتباه بتسريبهم معلومات استخباراتية إلى حزب الله. ويطالب الجانب الإسرائيلي بعدم دمج هؤلاء الضباط في الآلية، حفاظاً على أمن المعلومات ومصداقية قنوات التنسيق بين الطرفين وفقا للقناة .

عقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اجتماعاً أمنياً محدوداً مع كبار المسؤولين الأمنيين بشأن الجبهة الشمالية. وذكر مصدر إسرائيلي أن إسرائيل لم تُكمل بعد الانسحاب من المناطق التجريبية، وتنتظر موافقة الجيش اللبناني والقيادة المركزية الأمريكية على جاهزية القوات اللبنانية للانتشار العملياتي، والسيطرة على المناطق المختارة، وتأمينها بما يمنع حزب الله من العودة إليها.

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