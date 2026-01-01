اقتحامات واعتقالات واعتداءات للمستوطنين بالضفة والقدس

رام الله/سما/

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح وفجر الإثنين، عمليات الاقتحام والمداهمة في عدد من مدن وبلدات الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها اعتقالات وتفتيش منازل وإلحاق أضرار بالممتلكات.

ففي محافظة جنين، داهمت قوات الاحتلال منازل أسرى محررين خلال اقتحام قرية عانين، كما نفذت عمليات دهم لمنازل في قرية عين البيضا بالأغوار الشمالية، واقتحمت مدينة طوباس.

وفي نابلس، اقتحمت القوات منطقة فطاير وشارع كشيكة، وداهمت بناية سكنية وعددا من المنازل، قبل أن تعتقل شابا وتنسحب من المنطقة.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبدالله ذياب عقب مداهمة منزله في حي جعيدي، فيما خلفت عمليات الاقتحام في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة أعمال تخريب ودمار داخل أحد المنازل.

كما اقتحمت قوات الاحتلال حزما لتأمين هجوم مستوطنين وتدميرهم محتويات بركسات شرقي البلدة.

وفي جنوب الخليل، تصدى شبان لهجوم شنه مستوطنون على خربة أم الخير في مسافر يطا، ما أسفر عن إصابة ستة فلسطينيين بجروح وكدمات جراء اعتداء المستوطنين، بالتزامن مع اقتحام مستوطن أراضي مزارعين بين بلدتي سالم وبيت فوريك شرق نابلس، في استمرار لاعتداءات المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم.

واعتقلت قوات الاحتلال الفتى إبراهيم عليان القواسمي (15 عامًا)، عقب مداهمة منزل عائلته في منطقة أبو كتيلة بمدينة الخليل.

وجاء الاعتقال خلال حملة مداهمات نفذتها قوات الاحتلال في المنطقة، تخللتها عمليات تفتيش للمنازل.