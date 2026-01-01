فجر اليوم .. 3 شهداء في غزة مع تجدد خروقات الاحتلال لوقف النار

غزة / سما /

استشهد مواطنان، وأصيب آخرون، فجر الاثنين، باستهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية وسط مدينة غزة، فيما ارتقى آخر متأثرًا بجراحه، وسط تواصل خروقات الاحتلال لوقف النار في القطاع.

وأفاد مصدر محلي باستشهاد المواطن محمد فلاح دغمش وزوجته وإصابة آخرين جرّاء استهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية في محيط المستشفى الأردني بحيّ تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة.

إلى ذلك، اسشتهد المواطن ناصر العواودة، متأثرًا بجراحه جراء إصابته بشظية قذيفة مدفعية إسرائيلية شرقي قرية المصدر وسط القطاع.

وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لمدينة خانيونس، في حين أطلقت آليات الاحتلال النار بشكل مكثف تجاه المناطق الجنوبية والشرقية للمدينة.

من جهته، قال الدفاع المدني إن طواقمه تمكنت من إنقاذ 4 مواطنين بصحة جيدة من عائلة عابد من داخل برج النيل بمدينة غزة جراء انهيار جزئي حدث داخل البرج.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف الجوي والمدفعي تجاه أماكن النازحين، إلى جانب عمليات النسف والتدمير داخل ما يعرف بالخط الأصفر، مع الاستمرار في القيود على حركة البضائع والمساعدات والسفر.