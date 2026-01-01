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إصابة 6 مواطنين وتحطيم سياج في هجوم لمستعمرين على يطا

الإثنين 06 يوليو 2026 08:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة 6 مواطنين وتحطيم سياج في هجوم لمستعمرين على يطا



الخليل /سما/

أُصيب ستة مواطنين، اليوم الإثنين، بجروح ورضوض إثر هجوم نفذه مستعمرون على مساكن المواطنين وأراضيهم في بلدة يطا، جنوب الخليل.

وأفاد الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة لـ"وفا"، بأن نحو 30 مستعمرا مدججين بالسلاح وتحت حماية جنود الاحتلال، هاجموا منازل المواطنين في قرية أم الخير بمسافر يطا بعد إغلاق البوابة الرئيسية للقرية.

وأضاف، أن المهاجمين اعتدوا بالضرب على الأهالي، ما أدى إلى إصابة ستة مواطنين، تلقوا العلاج ميدانيًا.

وأشار مخامرة إلى أن من بين المنازل المستهدفة منزل المواطن سالم الهذالين، الذي أعلنت قوات الاحتلال المنطقة المحيطة به منطقة عسكرية مغلقة لمدة يومين، ومنعت أفراد أسرته من الوصول إلى المرافق الصحية وحظيرة المواشي، ما أدى إلى بقاء المواشي دون طعام.

كما ذكر أن مستعمرين أقدموا على قطع سياج الأراضي وأسلاك الكهرباء الخاصة بمسكن المواطن أيوب المصري في منطقة خلة الحمص جنوب بلدة يطا.

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