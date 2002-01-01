لاول مرة في التاريخ ..الفيفا تلغي البطاقة الحمراء لمهاجم المنتخب الأمريكي بولارين بعد تدخل ترامب

وكالات /سما/

سيكون مهاجم المنتخب الأمريكي بولارين بالوغون متاحًا للمشاركة في مباراة دور الـ16 من كأس العالم ضد بلجيكا، بعد إلغاء إيقافه لمباراة واحدة إثر حصوله على بطاقة حمراء، وذلك بشكل مفاجئ مساء اليوم (الأحد). وكان المهاجم (25 عامًا) قد طُرد ببطاقة حمراء مباشرة في مباراة فريقه ضد البوسنة والهرسك الأسبوع الماضي، بعد ارتكابه خطأً يُعتبر خطيرًا على ما يبدو ضد المدافع طارق موخارموفيتش.

وبناءً على القرار الذي اتخذه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، سيكون اللاعب متاحاً للمنتخب الأمريكي في المباراة ضد بلجيكا في دور الـ16 التي ستقام ليلة الاثنين إلى الثلاثاء (03:00) في سياتل.

ويستند قرار الفيفا المفاجئ إلى المادة 27 من قانون الانضباط الخاص بالمنظمة، والتي تنص على أنه "يجوز للهيئة القضائية أن تقرر تعليق تنفيذ العقوبة التأديبية كلياً أو جزئياً". وتنص المادة أيضاً على أنه "إذا ارتكب الشخص المستفيد من تعليق العقوبة مخالفة أخرى مماثلة في طبيعتها وخطورتها خلال فترة الاختبار، فإن الهيئة القضائية ستعيد فرض العقوبة، دون المساس بأي عقوبة إضافية مفروضة على المخالفة الجديدة".

بعد أقل من ساعة من الإعلان المفاجئ، غرد الصحفي البريطاني بن جاكوبس قائلاً: "أجرى البيت الأبيض اتصالاً مباشراً بالفيفا ليطلب من جياني إنفانتينو إعادة النظر في البطاقة الحمراء التي تلقاها بالوغون". وبالمناسبة، عقب القرار، غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلاً: "شكراً للفيفا على اتخاذ القرار الصائب وإلغاء هذا الظلم الفادح".

ويُعد بالوغون هداف المنتخب الأمريكي في كأس العالم الحالية، برصيد ثلاثة أهداف، من بينها الهدف الأول في الفوز 2-0 على البوسنة. وفي حال فوز الولايات المتحدة على بلجيكا، ستتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 2002.