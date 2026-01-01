  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

استطلاع يصدم المشهد السياسي الإسرائيلي: تعادل مع الليكود وتفوق آيزنكوت على نتنياهو

الإثنين 06 يوليو 2026 08:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع يصدم المشهد السياسي الإسرائيلي: تعادل مع الليكود وتفوق آيزنكوت على نتنياهو



القدس المحتلة/سما/

لأول مرة، تعادل حزبا الليكود ويشار في عدد المقاعد. وفقا لاستطلاع أجرته قناة "كان الإسرائيلية ونُشر الأحد.

وحصل حزبا بنيامين نتنياهو وغادي آيزنكوت على 23 مقعدا لكل منهما.

كما وسّع آيزنكوت الفارق مع نفتالي بينيت، الذي بقي عند 16 مقعداً. وتفوق آيزنكوت أيضاً على نتنياهو في مسألة مدى ملاءمته لمنصب رئيس الوزراء. 

فيما يتعلق بتوزيع المقاعد، خسر حزب الليكود مقعدا واحدا مقارنةً بالاستطلاع السابق، بينما حصل على مقعد إضافي، ليصبح كلاهما في الصدارة بـ 23 مقعدا لكل منهما.

ويحتل حزب، نفتالي بينيت، المركز الثالث بـ 16 مقعدًا. يليه الحزب الديمقراطي، ثم حزب عوتسما يهوديت، ثم حزب يسرائيل بيتينو، بـ 9 مقاعد لكل منهم، مع حصول حزب أفيغدور ليبرمان على مقعد إضافي مقارنةً بالاستطلاع السابق. 

كما كشفت نتائج الاستطلاع عن بيانات مثيرة للاهتمام حول مدى ملاءمة المرشحين لرئاسة الوزراء. فقد تفوق آيزنكوت على نتنياهو بنسبة 41% مقابل 40%. أما في مواجهة بينيت، فقد حصل نتنياهو على 41% مقابل 33% لرئيس حزب "معا".

وفي حال تشكل حزب يضم يولي إدلشتاين، وأيليت شاكيد، وجلعاد أردان، فإنه سيحصل، وفقًا لاستطلاعات الرأي، على 6 مقاعد على حساب نتنياهو، وإيزنكوت، وبنيت، وسموتريتش. وفي هذه الحالة، سيحصل تحالف نتنياهو على 50 مقعدًا.

الأكثر قراءة اليوم

بالزي العسكري.. السيسي يؤكد ان المنطقة لن تشهد سلاما دائما إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين ويحدد شروط “التطبيع” ويكشف تطورات هامة بالمحطة النووية

جنازة المرشد الإيراني علي خامنئي "تفاجئ" ترامب: كنت أعتقد أن الناس يكرهونه

حشود مليونيه تشارك في الصلاة على جثمان خامنئي في مصلى طهران الكبير..

اسعار العملات والمعادن..الدولار يواصل الارتفاع

ليبرمان يهاجم حكومة نتنياهو بشدة بسبب “الحريديم” ويحذر من نفاد ذخيرة الجيش الإسرائيلي خلال 10 أيام

إجلاء عشرات من الـمرضى والمرافقين من غزة عبر معبر رفح

برلماني لبناني يحذر من خطورة إنشاء إسرائيل بوابات عبور في الجنوب

الأخبار الرئيسية

فجر اليوم .. 3 شهداء في غزة مع تجدد خروقات الاحتلال لوقف النار

الخطوة تفتح الطريق أمام «لجنة التكنوقراط» لتسلُّم مهامها..«حماس» تتجه لإعلان حلّ حكومتها في غزة

نتنياهو يزعم أن بعض البلدات اللبنانية المسيحية “طلبت ضمّها” إلى إسرائيل لكي تكون محمية من مقاتلي حزب الله

IMG_5498

حماس هزمتنا سياسيًا وتستعّد لجولة قتالٍ جديدةٍ ..إعلام عبري : خليل الحيّة اجتمع في قطر مع مستشار ترامب..

“حماس”: تصاعد حديث إسرائيل عن تسارع بناء القوة العسكرية للحركة هو تحريض لتبرير عدوانها المستمر على قطاع غزة