استطلاع يصدم المشهد السياسي الإسرائيلي: تعادل مع الليكود وتفوق آيزنكوت على نتنياهو

القدس المحتلة/سما/

لأول مرة، تعادل حزبا الليكود ويشار في عدد المقاعد. وفقا لاستطلاع أجرته قناة "كان الإسرائيلية ونُشر الأحد.

وحصل حزبا بنيامين نتنياهو وغادي آيزنكوت على 23 مقعدا لكل منهما.

كما وسّع آيزنكوت الفارق مع نفتالي بينيت، الذي بقي عند 16 مقعداً. وتفوق آيزنكوت أيضاً على نتنياهو في مسألة مدى ملاءمته لمنصب رئيس الوزراء.

فيما يتعلق بتوزيع المقاعد، خسر حزب الليكود مقعدا واحدا مقارنةً بالاستطلاع السابق، بينما حصل على مقعد إضافي، ليصبح كلاهما في الصدارة بـ 23 مقعدا لكل منهما.

ويحتل حزب، نفتالي بينيت، المركز الثالث بـ 16 مقعدًا. يليه الحزب الديمقراطي، ثم حزب عوتسما يهوديت، ثم حزب يسرائيل بيتينو، بـ 9 مقاعد لكل منهم، مع حصول حزب أفيغدور ليبرمان على مقعد إضافي مقارنةً بالاستطلاع السابق.

كما كشفت نتائج الاستطلاع عن بيانات مثيرة للاهتمام حول مدى ملاءمة المرشحين لرئاسة الوزراء. فقد تفوق آيزنكوت على نتنياهو بنسبة 41% مقابل 40%. أما في مواجهة بينيت، فقد حصل نتنياهو على 41% مقابل 33% لرئيس حزب "معا".

وفي حال تشكل حزب يضم يولي إدلشتاين، وأيليت شاكيد، وجلعاد أردان، فإنه سيحصل، وفقًا لاستطلاعات الرأي، على 6 مقاعد على حساب نتنياهو، وإيزنكوت، وبنيت، وسموتريتش. وفي هذه الحالة، سيحصل تحالف نتنياهو على 50 مقعدًا.