شهيدان ومصابون بقصف إسرائيلي لتجمع مدنيين بمدينة غزة

غزة /سما/

استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، الأحد، في اعتداءات إسرائيلية شملت قصفا وإطلاق نار بمناطق من قطاع غزة.

ويأتي ذلك في ظل خروقات إسرائيلية متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وقال جهاز الدفاع المدني بقطاع غزة، في بيان: “شهيدان وعدد من الإصابات إثر قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين أمام محطة لتعبئة المياه في منطقة السامر، شرقي مدينة غزة”.

وأفاد مصدر طبي في مستشفى المعمداني بوصول جثماني فلسطينيين وعدد من المصابين (دون ذكر عددهم) جراء القصف.

وفي جنوب القطاع، أصيب فلسطينيان في حادثي إطلاق نار من الجيش الإسرائيلي، وفق مصدر طبي للأناضول.

وأوضح المصدر أن فلسطينيا أصيب إثر إطلاق نار استهدف خيام نازحين في منطقة المتنزه الإقليمي بمواصي مدينة رفح، فيما أصيب آخر برصاص الجيش الإسرائيلي شرقي مدينة حمد، شمالي مدينة خان يونس.

وأفاد شهود عيان للأناضول بأن آليات الجيش الإسرائيلي أطلقت النار بكثافة باتجاه خيام النازحين في منطقة المواصي شمال غربي رفح.

ووفق بيانات وزارة الصحة في قطاع غزة، أسفرت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، حتى السبت 27 يونيو/ حزيران، عن استشهاد 1066 فلسطينيا وإصابة 3445 آخرين.

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، قتلت إسرائيل أكثر من 73 ألف فلسطيني وأصابت ما يزيد على 173 ألفا، إضافة إلى دمار واسع طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.