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“حماس”: تصاعد حديث إسرائيل عن تسارع بناء القوة العسكرية للحركة هو تحريض لتبرير عدوانها المستمر على قطاع غزة

الأحد 05 يوليو 2026 05:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
“حماس”: تصاعد حديث إسرائيل عن تسارع بناء القوة العسكرية للحركة هو تحريض لتبرير عدوانها المستمر على قطاع غزة



القدس المحتلة/سما/

اتهمت حركة “حماس”، الأحد، إسرائيل بالتحريض ضدها عبر ادعاءات عن تسارع بناء قوتها العسكرية، بهدف “تبرير العدوان المستمر على قطاع غزة”.
وقال متحدث الحركة حازم قاسم، في بيان، إن “تصاعد الحديث الصهيوني عن تسريع حماس لبناء قوتها العسكرية من الأفراد والتسليح، تحريض واضح على الحركة”.
وأضاف أن هذا التحريض “يهدف لتبرير عدوانه المستمر على القطاع وعمليات القتل اليومي وانتهاكه لاتفاق وقف إطلاق النار”.
والجمعة، نقلت وسائل إعلام عبرية، بينها قناة “آي 24 نيوز”، عن تقييمات للجيش الإسرائيلي، زعمها أن “حماس” تمتلك نحو 27 ألف مقاتل، وآلاف الصواريخ والعبوات الناسفة والطائرات المسيرة، وتعيد تفعيل شبكات الأنفاق.

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