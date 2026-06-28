أهم التدخلات التنموية والإصلاحية التي نفذتها الحكومة الأسبوع الماضي

رام الله/سما/

أصَدَر مركز الاتصال الحكومي تقريرًا يُبرز أهم التدخلات التنموية والإصلاحية التي نَفَّذَتها الحكومة الفلسطينية، خلال الأسبوع الماضي (28/06/2026– 04/07/2026)، وهي على النحو الآتي.

وأكد رئيس الوزراء د. محمد مصطفى أن اعتماد مجلس الوزراء للخطة الوطنية لتعزيز مرونة النظام الكهربائي وتطوير قطاع الطاقة، والمصادقة على إنشاء المجلس الوطني للتحول الرقمي وتكنولوجيا المستقبل، إلى جانب قرب إنجاز مشروع قرار بقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يشكل بداية حقيقية لخارطة طريق وطنية لإعادة بناء الاقتصاد الفلسطيني، ضمن البرنامج الوطني للتنمية والتطوير.

ونَظَّمَت وزارة الخراجية والمغتربين جولة للسلك الدبلوماسي المعتمد لدى فلسطين إلى موقع سبسطية الأثري للاطلاع على انتهاكات الاحتلال للموقع ودعمًا لحمايته وترشيحه لقائمة التراث العالمي، وقدمت الوزيرة إحاطات إعلامية حول الوضع في فلسطين، والتقت وفدًا من اتحاد الغرف التجارية لبحث تعزيز التعاون. كما دعت الوزارة لاحترام ولاية وامتيازات وحصانة "أونروا" وحماية مقارها، واطمأنت على أوضاع الجالية الفلسطينية في فنزويلا بعد الزلزال.

وتَفقَّدَ وفد وزاري موسّع محافظة جنين لمتابعة تنفيذ المشاريع الحكومية وتعزيز صمود المواطنين. تعمل الحكومة على استكمال 106 مشاريع للبنية التحتية بقيمة تتجاوز 32 مليون دولار، والتحضير لترميم الوحدات السكنية المتضررة، ومواصلة مشاريع المياه، بما يشمل شبكات النقل والتوزيع والخزانات ومحطة تنقية، ومشاريع تطوير الكهرباء عبر خطوط ضغط متوسط، وتأهيل الشبكات، وإصلاح الأضرار، ودعم المناطق المتضررة.

ونَفَّذَت وزارة التنمية الاجتماعية سلسلة واسعة من التدخلات الاجتماعية والإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، شملت تقديم مساعدات غذائية وغير غذائية لـ12,090 أُسرة في الضفة الغربية بقيمة 972,000 شيقلًا، وتنفيذ 118,521 تدخلًا إغاثيًا، وتوزيع 1,137 وحدة مياه صالحة للشرب في قطاع غزة. كما نَفَّذَت 87 تدخلًا لحماية المرأة في الضفة و5,871 تدخلًا في غزة، إلى جانب 161 تدخلًا لحماية الطفولة و96 تدخلًا في ملف الأحداث بالضفة، و105 تدخلات لحماية الطفولة في غزة. وقدّمت خدماتها لـ402 يتيمًا في الضفة، ونَفَّذَت 1,942 تدخلًا للأيتام في غزة، و91 تدخلًا للأشخاص ذوي الإعاقة، و23 تدخلًا لكبار السن، و162 خدمة تأمين صحي، و47 تدخلًا في ملف الحضانات، و20 تدخلًا للتمكين الاقتصادي، فضلًا عن تنفيذ 77 مبادرة لدعم الجمعيات الخيرية والعمل التطوعي والمجتمعي، بما يعزز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

واختتم وزير الداخلية زيارة رسمية إلى تركيا لبحث تعزيز التعاون والاطلاع على تجربتها في إدارة الطوارئ، كما انتُخبت دولة فلسطين نائبًا لرئيس اللجنة الفنية للبرنامج العربي لتعزيز مرونة المدن والحد من مخاطر الكوارث، واعتمد المؤتمر توصيات الوزير ضمن مخرجاته الختامية. وعلى الصعيد الميداني، قبضت الشرطة على 1224 مطلوبًا، ونَفَّذَت 2705 مذكرات قضائية، وتعاملت مع 58 قضية مخدرات و234 حادثة جنائية. ونَفَّذَ الدفاع المدني 312 مهمة إطفاء و88 مهمة إنقاذ، وأصدَرَ 218 تصريحًا، وفحص 206 مصاعد، ونَفَّذ 868 جولة سلامة، فيما تابعت الضابطة الجمركية 54 قضية وأتلفت 4170 كغم من البضائع المخالفة.

وواصلت وزارة التربية والتعليم العالي تطوير العملية التعليمية وتعزيز الشراكات، حيث عقد الوزير سلسلة لقاءات مع نقابة المهندسين وعدد من البلديات لبحث قضايا تربوية وتطوير المدارس المهنية، وأجرى جولات ميدانية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة والاطلاع على احتياجات مدرسة القبس للمكفوفين. وأطلقت الوزارة برنامجًا تدريبيًا لمعلمي العلوم والرياضيات والتكنولوجيا، إلى جانب استكمال الاستعدادات لإطلاق المدارس الصيفية في مختلف المديريات. كما اختتمت الوزارة بالتعاون مع مؤسسة التعاون الألماني "GIZ" وشركاء آخرين مشروع "المزيد من فرص العمل للشباب الفلسطيني– المرحلة الثانية"، الذي أسهم في تعزيز التعليم الموجه لسوق العمل، من خلال اعتماد التعليم الثنائي ودمجه رسميًا في منظومة التعليم العالي، وتطوير نظام إدارة رقمي في هيئة الاعتماد والجودة، واعتماد 10 برامج بكالوريوس بنظام التعليم التبادلي في جامعتي القدس وبوليتكنك فلسطين. كما أطلقت الوزارة منصة القبول الموحد للطلبة الراغبين بدراسة الطب وطب الأسنان خارج فلسطين، بما يضمن التسجيل المسبق وتنظيم إجراءات القبول والدراسة.

وفي إطار تعزيز الاقتصاد الوطني وتنظيم بيئة الأعمال، رَعَت الحكومة الفلسطينية إطلاق مبادرة "غزة تستطيع" بالشراكة مع اتحاد للصناعات الفلسطينية والمجلس الفلسطيني للإسكان، لتطوير نماذج وحدات سكنية ومنشآت صناعية تحت شعار "تصميم المشرق بأيد فلسطينية". وفي سياق دعم الصادرات، تم تمديد برنامج "تصدير" حتى آذار 2028 بتمويل بريطاني بقيمة 7.5 مليون جنيه إسترليني، ليصل إجمالي الدعم إلى 30 مليون جنيه إسترليني. كما نَفَّذَت طواقم حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، بالشراكة مع الضابطة الجمركية وجهاز الاستخبارات العامة، جولات رقابية مكثفة شملت 86 جولة تفتيشية، وضبط نحو 15.7 طن وإتلاف 248 طن من المنتجات غير الصالحة، مع إحالة مخالفين للنيابة وتحرير 16 تعهدًا وإخطارًا قانونيًا، والتعامل مع 23 شكوى وسحب عينات للفحص المخبري. وعلى صعيد تنظيم قطاع الأعمال، تم تسجيل 80 شركة وتقديم 63 خدمة في مجال الشركات، وتسجيل 62 تاجرًا جديدًا وتقديم 44 خدمة في السجل التجاري، إلى جانب إصدار 336 رخصة استيراد، و32 بطاقة تعامل بالتجارة الخارجية، و40 شهادة منشأ، و43 معاملة تجارية مع تركيا، إضافة إلى تسجيل 71 علامة تجارية وتقديم 78 خدمة في مجال الملكية الفكرية.

وواصلت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية تنفيذ مشاريع لتعزيز البنية التحتية الكهربائية، شملت تزويد مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي وعيادة البساتين في جنين بأنظمة طاقة شمسية مزودة بأنظمة تخزين، واستكمال خطوط الضغط المتوسط من محطة الجلمة الفرعية لصالح شركة كهرباء الشمال بقيمة تقارب 700 ألف دولار، وتنفيذ تدخلات لتوريد معدات وتأهيل وتطوير الشبكة الكهربائية في جنين بإجمالي يتجاوز 6.14 ملايين شيكل. كما اختتمت ورشتي عمل في نابلس والخليل لعرض إنجازات مشروع "React Palestine" وتعزيز استدامة خدمات الطاقة، واتفقت مع وزارة الأوقاف على تنفيذ مشاريع للطاقة الشمسية في المساجد واستثمار أراضي الأوقاف لإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة.

وعقدت وزارة الزراعة اجتماعًا لمجموعة عمل القطاع الزراعي بمشاركة ممثلي المؤسسات الدولية والجهات المانحة وشركاء التنمية، حيث طُرحت أولويات المرحلة المقبلة والدعوة إلى تنسيق دولي أكثر فاعلية لدعم القطاع الزراعي. كما تجاوزت الحملة الوطنية لتطعيم وترقيم الثروة الحيوانية والتطعيم الوقائي ضد مرض الحمى القلاعية 52 ألف رأس منذ انطلاقها في مسافر يطا والأغوار الشمالية. وفي المحافظات الجنوبية، بحثت لجنة الطوارئ الزراعية العليا مع مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP" في قطاع غزة أولويات دعم القطاع الزراعي. وبالتعاون مع وكالة التعاون الدولي الياباني "JICA"، فقد جرى تنفيذ وورشة في جمعية دير السودان استهدفت 15 مستفيدة، وتدريب حول الفرص التسويقية لـ15 مستفيدًا ومستفيدة من يطا والسموع والريحية- الخليل. كما نُفذ يوم حقلي بالتعاون مع محافظة القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف استهدف 15 مزارع زيتون في بيت اجزا، بتمويل من المملكة المغربية، ضمن برنامج تطوير قطاع الزيتون. كما نُفَّذَت ورشة حول تصنيع مربى المشمش في البلدة القديمة من الخليل لـ 10 مستفيدات، وتدريب في جمعية الناقورة الخيرية- نابلس لـ 12 مستفيدة حول تصنيع كريمات شمع النحل، إضافة إلى ورشة تصنيع السماد العضوي (الكومبوست) لـ 20 سيدة في أم سلمونة- بيت لحم. وفي إطار تمكين المرأة، نُفذ برنامج تدريبي لـ 30 سيدة من بيت جالا حول إدارة المزرعة والسلامة الصحية لمنتجات الألبان بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، ضمن مشروع "تعزيز مهارات وممارسات مربي الماشية في سلسلة القيمة الحيوانية في الضفة الغربية– فلسطين".

وتواصل الهيئة العامة للشؤون المدنية تنفيذ تدخلاتها الميدانية والإنسانية للتسهيل على المواطنين وتعزيز صمودهم. وفي إطار متابعة امتحانات "التوجيهي"، سَهَّلَت مرور الطلبة والمراقبين في مناطق التماس والقدس وخلف الجدار لضمان وصولهم إلى القاعات دون عوائق. وفي القدس، جرى الحصول على موافقة لإدخال طواقم هندسية لإجراء قياسات داخل أحد الأنفاق، والانتهاء من تأهيل شارع زراعي في بيت دقو لخدمة الأراضي الزراعية. وفي رام الله والبيرة، تمت متابعة إزالة خيمة وبركس أقامه مستوطنون في دير أبو مشعل. وفي أريحا والأغوار، تم التنسيق لإخماد حريق في الجفتلك وتنظيف شارع 57 لتعزيز السلامة المرورية. وفي نابلس، أُعيد فتح عمارة سفيان بعد إغلاقها من الاحتلال، كما أُصلحت شبكة كهرباء في بورين بعد اعتداء مستوطنين. وفي الخليل، تم تمكين صيانة خط مياه رئيسي في دير رازح بعد تدميره من قبل المستوطنين، بما يعزز استمرارية الخدمات الأساسية للمواطنين.

وواصلت وزارة النقل والمواصلات جولاتها وحملاتها الرقابية على الطرق والشاحنات وضبط المركبات غير القانونية. كما بحث الوزارة تطوير مدونة سلوك السائقين ومجمعات النقل، ومعالجة تحديات النقل غير القانوني وتطوير تطبيق إلكتروني للمركبات العمومية. ونَفَّذَت أنشطة توعوية للأطفال ضمن مخيم "رحلة مجد" لتعزيز الثقافة المرورية والاستخدام الآمن للمركبات والدراجات والسكوترات الكهربائية. كما جرى توحيد متطلبات الفحص الفني ومتابعة المراكز واتخاذ إجراءات رقابية شملت إغلاق مركزين مخالفين، إضافة لتحديثات فنية وتطوير الكوادر، مع تسجيل نسبة مشاركة إناث بلغت 11%. وشملت التدخلات دراسة مخططات وملفات هندسية ومصادقة على مخططات صناعية وتحديث قاعدة البيانات الجغرافية لمواقع النقل والخدمات. أما الشكاوى فبلغت 22 شكوى واردة، وتمت معالجة 22، مع وجود 72 قيد المعالجة، فيما شملت الحركات الأسبوعية 4,130 تجديد رخص و535 إصدار جديد و8,850 تجديد مركبات و457 تسجيلًا أوليًا و282 إعادة تشغيل.



ونَفَّذَت وزارة السياحة والآثار سلسلة تدخلات لدعم القطاع السياحي وحماية التراث، شملت استضافة السلك الدبلوماسي المعتمد لدى دولة فلسطين في سبسطية لحشد الدعم الدولي لإدراجها على قائمة التراث العالمي، وتوجيه زيارات فلسطينيي الداخل للبلدة لتعزيز صمودها وتنشيط الحركة السياحية، وعقد لقاء مع أصحاب مكاتب السياحة والسفر لبحث التحديات التي تواجه القطاع وسبل معالجتها. كما استقبل متحف خان البيرة الأثري وفدًا من باقة الغربية، ونَظَّمَ متحف دورا لقاءً توعويًا للأمهات والأطفال حول التاريخ والتراث الفلسطيني، وعُقدت ورشة لتطوير قطاع السياحة والمطاعم في الخليل، وأُطلق مسار بيئي سياحي في قلقيلية، فيما استضاف مركز زوار جنين أطفال المخيمات الصيفية ضمن زيارة تعليمية للتعريف بالمقومات السياحية الفلسطينية.



وواصلت وزارة الأشغال العامة والإسكان وشركاؤها جهودهم في قطاع غزة بإزالة ركام المباني المتضررة ومنها في جامعة الأقصى، مع استمرار تقييم المباني الخطرة، واستكمال مواءمة 202 من أصل 352 شقة سكنية، وحصر أضرار 32,550 مبنى و158,115 وحدة سكنية، كما طرحت في الضفة الغربية عطاءي الإشراف على إنشاء طريق خربة قيس–عمورية–سلفيت–اللبن الشرقي، وإعادة تأهيل طريق زبدة–ظهر العبد في جنين.



وأنجزت وزارة الحكم المحلي مشروع إعادة إعمار مفترق قباطية–مسلية–صانور في محافظة جنين، وقاعة متعددة الأغراض في باقة الشرقية بمحافظة طولكرم ضمن برنامج تطوير البلديات (المرحلة الرابعة)، فيما ترأس الوزير د. سامي حجاوي الاجتماع الدوري لمجلس التنظيم الأعلى واتخذ عدة قرارات تنظيمية، واستضافت الوزارة الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لمشروع تحديد حقوق الأراضي وتخطيط استخدام الأراضي في الضفة الغربية، بما فيها المنطقة المصنفة (ج) للفترة 2024–2028، كما بحثت مع الجهات المانحة مستجدات تنفيذ برنامج تطوير البلديات– المرحلة الرابعة.



ووَقَّعَت وزارة العمل اتفاقية تعاون مع المؤسسة العربية الأوروبية للتدريب لتطوير برامج التدريب المهني وربطها باحتياجات السوق الفلسطيني. كما اختُتم مشروع بالشراكة مع جامعة القدس المفتوحة ووكالة التعاون الألماني استهدف تمكين 150 خريجًا وخريجة بمهارات سوق العمل الرقمي وريادة الأعمال ورفع جاهزيتهم للتشغيل وتعزيز فرص المشاريع الريادية. كما نَفَّذَ الصندوق الفلسطيني للتشغيل تدخلات لدعم 4,507 منشآت صغيرة ومتناهية الصغر عبر منح مالية وقروض ميسرة وصفرية الفائدة، بما أسهم في تأسيس وتطوير مشاريع والحفاظ على استمراريتها وخلق فرص عمل. ونُفِّذَت مشاريع تشغيلية بالشراكة مع عدد من المانحين الدوليين شملت توقيع 33 عقد عمل ضمن مشروع "مسار نحو الصمود الاقتصادي" ليصل الإجمالي إلى 556 عقدًا، وتشغيل 289 مستفيدًا ضمن برنامجي "تَعلّم لتكسب 2" و"خدمات التشغيل 2"، ودعم 78 ريادية أعمال ضمن "مبادرة تعافي الأعمال"، إلى جانب مواصلة التحضير لمشروع إدارة النفايات الصلبة لتحسين الخدمات البيئية.



وواصلت وزارة العدل تطوير خدماتها وتعزيز التواصل مع المواطنين، إذ أنجزت خلال حزيران 9651 معاملة شملت شهادات عدم المحكومية وتصديقات الوكالات، منها 191 معاملة عبر تطبيق "حكومتي"، إلى جانب إصدار 721 شهادة عدم محكومية والمصادقة على 847 وكالة بيع في المحافظات الجنوبية. ونَظَّمَت الوزارة الاجتماع التقني السنوي لمجموعة عمل قطاع العدالة لاستعراض الإنجازات والتحديات والخطط المستقبلية، إضافة إلى المشاركة في تخريج برنامج تدريبي متخصص استفاد منه 20 صحفيًا وصحفية لتعزيز الوسائل البديلة لحل النزاعات عبر الإعلام والتوعية.



وأصدَرَ الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني تقريرًا حول ميزان المدفوعات للربع الأول 2026 الذي أظهر ارتفاع عجز الحساب الجاري إلى 440 مليون دولار (+31%)، وبلوغ عجز الميزان التجاري السلعي 1,523 مليون دولار، وعجز الخدمات 81 مليون دولار، كما أصدَرَ نتائج الحسابات القومية التي بينت تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8% وتراجع نصيب الفرد إلى 545 دولارًا (-9%) خلال الربع الأول 2026. إلى ذلك، باشر الجهاز تنفيذ مسح إحصاءات الأعمال في الضفة الغربية، ونَظَّم بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ورشة في عمان للتحضير للتعداد العام 2027 في ظل ظروف استثنائية في فلسطين، خاصة في قطاع غزة. وفي السياق، أصدر الرقم القياسي لأسعار المنتج لشهر أيار 2026 مسجلًا انخفاضًا بنسبة 6.82%.



ونَفَّذَت وزارة الثقافة سلسلة فعاليات ثقافية وفنية في مختلف المحافظات لتعزيز الهوية الوطنية والإبداع، شملت في الخليل افتتاح معرض "وللألوان حكاية" وإشهار كتاب "ليس لنا غير هذا الوطن"، وفي طولكرم فعاليات للأطفال حول التراث الفلسطيني ومناقشة أعمال أدبية وأنشطة صيفية. كما نَظَّمَت في جنين برامج "نتعلم ونمرح" للأطفال، وفي طوباس والأغوار الشمالية ندوات وأنشطة نسائية وترفيهية، وفي الخليل وبيت عوا فعاليات فنية وتراثية ودعم للطفولة والمكتبات والبرمجة الثقافية. وفي سلفيت، شملت الأنشطة إعادة التدوير والتطريز الفلسطيني وفعاليات شعرية وفنية للأطفال، بينما شهدت بيت لحم فعاليات تراثية ضمن المخيمات الصيفية، بما يعزز الثقافة الوطنية لدى مختلف الفئات.

ونفذت سلطة جودة البيئة 38 جولة رقابة وتفتيش على المنشآت الصناعية، وتابعت 9 شكاوى ومنحت 10 موافقات بيئية و6 تصاريح لاستيراد المواد الكيميائية، واعلنت عن معالجة 41 شكوى مع توجيه 8 إخطارات و5 تنبيهات شفهية وإحالة قضيتين للجهات المختصة خلال شهر أيار ، وأعادت شاحنة إسرائيلية محملة بمخلفات هدم وبناء إلى مصدرها. كما بحثت مع محافظة قلقيلية والفعاليات المحلية سبل معالجة القضايا البيئية، وشاركت في جولة وزارية إلى جنين لمتابعة تطوير مكب زهرة الفنجان ودعم صمود المواطنين، واختتمت إعداد التحديث الثالث للمساهمات المحددة وطنياً (NDC 3.0)، إلى جانب تنظيم والمشاركة في ورش حول المناخ والاقتصاد الأخضر والاستدامة.



وعَزَّزَت وزارة شؤون المرأة تنسيق أولويات التمويل مع الشركاء الدوليين عبر تشكيل فريق فني لمتابعة التنفيذ وقياس الأثر، وأطلقت ورشة لإدماج النوع الاجتماعي في السياسات الاقتصادية، كما افتتحت برنامج "القيادة النسوية وصناعة القرار في الحكم المحلي" لتعزيز تمكين القيادات النسوية وزيادة مشاركتهن في صنع القرار داخل الهيئات المحلية.