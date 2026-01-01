حماس تدين وتستنكر الهجمة التي يتعرض لها الدكتور مصطفى البرغوثي

غزة /سما/

ادانت دائرة العلاقات الوطنية في حركة حماس الحملة الإعلامية والتحريضية التي يتعرض لها الدكتور مصطفى البرغوثي، وما رافقها من اجتزاء وتحريف وتأويل لتصريحاته بما يخدم روايات وأهدافًا لا تمت إلى الحقيقة بصلة.

وبحسب البيان فإن انتزاع التصريحات من سياقها الحقيقي، وإعادة تفسيرها بصورة مضللة، لا يخدم إلا تعميق حالة الانقسام وتشتيت الجهد الوطني في وقت أحوج ما يكون فيه شعبنا إلى وحدة الصف، وتكامل الأدوار، وتوجيه البوصلة نحو مواجهة الاحتلال وجرائمه المتواصلة بحق أبناء شعبنا.

وفقا للبيان " لقد عُرف الدكتور مصطفى البرغوثي، على مدار سنوات طويلة، بحضوره الوطني والسياسي الفاعل، وبجهوده في المحافل الدولية لنقل الرواية الفلسطينية والدفاع عن حقوق شعبنا، إلى جانب مساهماته الإنسانية والطبية والإغاثية، وهو ما يشكل رصيدًا وطنيًا ينبغي الحفاظ عليه واحترامه".

وتابع البيان " إننا، إذ نرفض حملات التشويه والتحريض القائمة على الاجتزاء والتأويل، نؤكد أن الاختلاف في الرأي أو التقدير السياسي لا يجوز أن يتحول إلى إساءة أو تشكيك في النوايا أو تشويه للمواقف الوطنية، وأن الحوار المسؤول والنقد الموضوعي يجب أن يستندا إلى الوقائع الكاملة، بعيدًا عن التحريف والتضليل.

واكدت دائرة العلاقات الوطنية في حركة حماس أن شعبنا الفلسطيني أحوج ما يكون اليوم إلى تعزيز الوحدة الوطنية، واحترام جميع الشخصيات الوطنية التي تبذل جهودًا في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وعدم الانجرار إلى حملات تستهدف الرموز الوطنية أو تسيء إلى حالة التماسك الداخلي.

وختاما، فإن مثل هذه الحملات لن تثني أصحاب المواقف الوطنية الصادقة عن مواصلة أداء واجبهم في الدفاع عن شعبهم وقضيته العادلة، وستبقى الحقيقة أقوى من محاولات التحريف والتضليل، وستظل وحدة شعبنا وتماسكه هي السلاح الأقوى في مواجهة الاحتلال ومخططاته.