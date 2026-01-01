إجلاء عشرات من الـمرضى والمرافقين من غزة عبر معبر رفح

غزة /سما/

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها شاركت اليوم في عملية إجلاء مرضى ومرافقين من داخل مستشفى المواصي الميداني التابع للجمعية في خانيونس، وذلك ضمن تنسيق إنساني مع منظمة الصحة العالمية، تمهيداً لنقلهم عبر معبر رفح البري.

وأوضحت الجمعية أن العملية شملت إجلاء 37 مريضاً و59 مرافقاً، حيث جرى نقلهم ومرافقتهم من المستشفى الميداني إلى نقطة العبور، ضمن ترتيبات لوجستية وإنسانية لضمان وصولهم الآمن.

وأكدت أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها المستمرة لتأمين خروج الحالات الطبية الحرجة لتلقي العلاج خارج قطاع غزة، في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع الصحي ونقص الإمكانيات الطبية.

وحسب الإحصاءات الرسمية فإن 4500 مواطن جرى إجلائهم فيما عاد للقطاع 4200 منذ بدء تطبيق هذه الآلية قبل نحو ثانية اشهر.