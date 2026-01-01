معرض الغذاء 2026 يستعد لإشعال حراك اقتصادي واسع في الخليل

الخليل /سما/

تترقب الأوساط الاقتصادية والصناعية انطلاق معرض الغذاء 2026 في 25 تموز/يوليو المقبل، برعاية رئيس الوزراء د. محمد مصطفى، وبمشاركة كبرى شركات الصناعات والمواد الغذائية في فلسطين، في حدث يُتوقع أن يشكل محطة اقتصادية بارزة تجمع المستثمرين والمنتجين تحت سقف واحد، وتفتح آفاقاً جديدة للشراكات التجارية.

ويشارك في المعرض عدد من كبرى الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية، إلى جانب شركات الإنتاج والتصنيع والاستيراد ومواد التغليف والمواد الخام، ما يجعله منصة اقتصادية متكاملة تحت سقف واحد تعكس تنوع وحيوية هذا القطاع في فلسطين.

وقال مدير عام شركة هيبرون اكسبو لتنظيم المعارض رامي النتشة إن التحضيرات للمعرض استمرت على مدار الأشهر الماضية، مؤكداً أن المعرض يعد من أهم الفعاليات التي تنظمها الشركة، ويأتي ضمن سلسلة معارض متخصصة تعتزم إطلاقها قبل نهاية العام الجاري.

وخلال اجتماع جمع النتشة مع رئيس بلدية الخليل المهندس يوسف الجعبري، بحضور المستشار الاقتصادي ونائب رئيس اتحاد صناعات الألمنيوم والزجاج في فلسطين أحمد حسونة، جرى التأكيد على أهمية المعرض كمساحة تجمع مختلف الفاعلين في قطاعات الإنتاج والتصنيع والتجارة.

وأشار حسونة إلى أن النسخة السابقة من المعرض شهدت اهتماماً اقتصادياً لافتاً رغم التحديات الاقتصادية، لافتاً إلى أن حجم الصفقات التي أبرمت داخل المعرض وما تبعها من تعاونات وشراكات عكس دوره في تحريك الحركة التجارية.

وكشف عن زيارة مرتقبة لوفد كبير من القطاع الخاص من الداخل، يضم رؤساء ومدراء مؤسسات اقتصادية، في خطوة يُنتظر أن تسهم في تعزيز فرص التعاون وبناء شراكات جديدة.

من جهته، أكد رئيس بلدية الخليل المهندس يوسف الجعبري جاهزية البلدية لتوفير كل أشكال الدعم لإنجاح المعرض، مشيراً إلى استعداد البلدية لاستضافة وفود رجال الأعمال والمسؤولين وخاصة من الداخل وعقد لقاءات مع مؤسسات اقتصادية في المحافظة.

معرباً عن أمله بأن يسهم المعرض في إنعاش الحركة الاقتصادية المحلية، عبر استقطاب الزوار ورجال الأعمال وخلق حالة من النشاط التجاري والاقتصادي في المدينة، وأن يشكل منصة لتطوير الشراكات الاقتصادية وفتح استثمارات جديدة في الخليل، بما يساعد على خلق فرص عمل والمساهمة في الحد من البطالة.

ويُنظر إلى معرض الغذاء 2026 باعتباره أحد أبرز الفعاليات الاقتصادية المنتظرة هذا العام، وسط آمال بأن يشكل نقطة انطلاق جديدة لتعزيز القطاع الغذائي والاستثماري في فلسطين.