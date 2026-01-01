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قطاع غزة يسجل 2775 مولودًا جديدا و193 حالة وفاة خلال يونيو

الأحد 05 يوليو 2026 11:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قطاع غزة يسجل 2775 مولودًا جديدا و193 حالة وفاة خلال يونيو



غزة/سما/

أظهرت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية (الشق المدني) في قطاع غزة تسجيل 2775 مولودًا جديدًا و193 حالة وفاة خلال شهر يونيو/حزيران الماضي.

وبحسب الإحصائية، بلغ عدد المواليد الذكور 1454 مولودًا، بما يمثل 52.3% من إجمالي المواليد، مقابل 1321 مولودة للإناث، بنسبة 47.7%.

وأظهرت البيانات أن محافظة غزة سجلت العدد الأكبر من المواليد الجدد بواقع 952 مولودًا، تلتها محافظة شمال غزة بـ520 مولودًا، ثم محافظة خان يونس بـ503 مواليد، فيما سجلت المحافظة الوسطى 404 مواليد، ومحافظة رفح 396 مولودًا.

وفي ما يتعلق بالوفيات، سجلت مكاتب الأحوال المدنية 193 حالة وفاة خلال الفترة ذاتها، بينها 137 حالة وفاة للذكور بنسبة 70.9%، و56 حالة وفاة للإناث بنسبة 29.1%.

وتستند الإحصائية إلى سجلات الإدارة العامة للأحوال المدنية، التي توثق بيانات المواليد والوفيات في محافظات قطاع غزة بصورة متجددة.

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