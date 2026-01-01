انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال أيار

رام الله/سما/

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء، انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين مقداره 1.15% خلال شهر أيار 2026، مقارنة بشهر نيسان الماضي.

وأوضح "الإحصاء" في بيان، صدر اليوم الأحد، أن الرقم القياسي للإنتاج الصناعي تراجع إلى 75.79 نقطة خلال أيار، مقارنة بـ76.68 نقطة في نيسان.

وأشار إلى أن أنشطة امدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء سجلت انخفاضاً مقداره 7.98% والتي تشكل أهميتها النسبية 7.38% من إجمالي أنشطة الصناعة.

وسجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً مقداره 4.56% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

وسجلت أنشطة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً مقداره 0.54% والتي تشكل أهميتها النسبية 1.84% من إجمالي أنشطة الصناعة.

كما سجلت أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً مقداره 0.16% خلال شهر أيار 2026 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 87.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

أما على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً خلال شهر أيار 2026 مقارنة بالشهر السابق أهمها؛ صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، وصناعة المنتجات الغذائية، وصناعة منتجات التبغ، وصناعة الورق ومنتجات الورق، ونشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة، وصناعة الجلد والمنتجات ذات الصلة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن.

من ناحية أخرى سجل الرقم القياسي ارتفاعاً في بعض أنشطة الصناعات التحويلية أهمها؛ صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية، وصناعة الأثاث، وصناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، وصناعة الملابس، وصناعة المشروبات، وصناعة المنسوجات.

ونوه إلى أن جميع المنشآت العاملة في الإنتاج الصناعي في قطاع غزة ظلت متوقفة عن العمل خلال شهر أيار 2026، بفعل تداعيات الحرب المستمرة على القطاع منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.