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جنازة المرشد الإيراني علي خامنئي "تفاجئ" ترامب: كنت أعتقد أن الناس يكرهونه

الأحد 05 يوليو 2026 10:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جنازة المرشد الإيراني علي خامنئي "تفاجئ" ترامب: كنت أعتقد أن الناس يكرهونه



واشنطن/سما/

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مشهد "فاجأه" من مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي التي انطلقت الجمعة من العاصمة طهران.

 

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وفي مقابلة مع موقع "أكسيوس"، قال ترامب إنه يتابع جنازة المرشد الأعلى الإيراني السابق علي خامنئي، الذي اغتيل في اليوم الأول للحرب في عملية مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

وادعى ترامب أن الإيرانيين "يتوسلون لإبرام صفقة"، لكنه أوضح أن الجانبين قررا أخذ استراحة لمدة أسبوع من المحادثات حتى تنتهي الفعاليات المحيطة بجنازة خامنئي.

وأضاف  الرئيس الأمريكي أن أياً من الجانبين لن يطلق النار على الآخر في هذه الأثناء، متابعا: "إنهم جميعاً هناك. طلقة واحدة ويمكننا القضاء عليهم جميعا، لكننا لن نفعل ذلك لأنه لن يتبقى لدينا أحد نتفاوض معه"، على حد قوله.

وأشار ترامب إلى أنه "تفاجأ" برؤية بعض الإيرانيين يبكون في الجنازة، قائلا إنه كان يعتقد أن الناس يكرهون خامنئي، وتأمل قائلا: "ربما تكون دموعا مزيفة"، وفق وصفه.

هذا وتوافد عشرات الآلاف من المشيعين إلى مصلى الإمام الخميني الكبير بالعاصمة طهران اليوم السبت لإلقاء النظرة الأخيرة على المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي وأفراد عائلته. ورفع المشيعيون صور المرشد وأعلام إيران ورايات الثأر الحمراء وسط أجواء من الحزن والدموع.

ومن المقرر أن يستمر توافد المشيعين على مصلى الإمام الخميني لتقديم واجب العزاء على مدار يومين. كما تقرر تنظيم موكب جنازة عام في 6 يوليو، على أن تنتقل مراسم التشييع بعدها إلى مدينة قم في 7 يوليو، ولاحقا إلى العراق. ومن المقرر أن تُختتم المراسم ويُوارى الجثمان الثرى في مرقد الإمام الرضا بمدينة مشهد في 9 يوليو.

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