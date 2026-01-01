حشود مليونيه تشارك في الصلاة على جثمان خامنئي في مصلى طهران الكبير..

طهران/وكالات /

تُقام في طهران الأحد صلاة على جثمان المرشد الإيراني الراحل على خامنئي، في اليوم الثاني من مراسم تشييعه التي شاركت فيها حشود كبيرة.

ويؤم الصلاة الأحد آية الله جعفر سبحاني البالغ من العمر 97 عاما.

ولم يُعرف بعد ما إن كان المرشد الجديد مجتبى خامنئي، نجل علي خامنئي، سيحضر في أي من المراسم المقامة على مدى أيام عدة، وهو لم يظهر منذ القصف الأميركي الإسرائيلي الذي فتل والده في الثامن والعشرين من شباط/فبراير.

وأصيب مجتبى خامنئي في الهجوم، ولم يصدر عنه منذ ذلك الحين سوى بيانات مكتوبة منسوبة له.

واحتشد ملايين الايرانيين للمشاركة في الصلاة في مصلى طهران الكبير، كما غصّت الشوارع المحيطة بالحشود، وفقا لمراسل وكالة فرانس برس.

وحضر الرئيس مسعود بيزشكيان وعدد من كبار المسؤولين من بينهم رئيس مجلس الشورى كبير المفاوضين محمد باقر قاليباف، بحسب ما أظهرت مشاهد بثّها التلفزيون الرسمي.

– “حزن كبير” –

وقال محمد ميرصالحاني، وهو رجل دين في الثامنة والثلاثين “لقد كان (علي خامئني) أبا لنا جميعا، وقد أصبحنا برحيله أيتاما، إن حزننا كبير”.

ومن المقرر أن يبقى الجثمان مسجّى حتى مساء الأحد، قبل إعداده للموكب الجنائزي المقرر الاثنين في شوارع العاصمة.

وأعلنت السلطات يومي الأحد والاثنين عطلة رسمية، وتقول إنها تتوقع حضور ما بين 15 مليون شخص وعشرين مليونا في طهران وحدها.

وبعد موكب الاثنين في طهران، من المقرر أن يتوقف النعش في مدن عدّة في إيران والعراق، على أن تُقام مراسم الدفن الخميس في مدينة مشهد في شمال شرق إيران، مسقط رأس علي خامنئي.

– حضور سياسي –

إلى جانب الحشود الشعبية، ألقى عدد كبير من المسؤولين الإيرانيين والأجانب التحية على جثمان خامنئي الجمعة.

ومن بين الوفود الأجنبية المشاركة أيضا وفدان من حزب الله اللبناني وحركة المقاومة الإسلامية حماس.

وقاد علي خامنئي إيران أكثر من ثلاثة عقود إلى حين اغتياله عن 86 عاما.

وكانت جنازته مقررة في آذار/مارس، لكنها أرجئت بسبب الحرب.

وتأتي الجنازة في مرحلة مفصلية لقيادة الجمهورية الإسلامية الراغبة في تظهير مشهد يعكس تماسكها وصلابة قاعدتها الشعبية بعد تحديات قاسية تمثّلت بحرب الاثني عشر يوما مع إسرائيل في حزيران/يونيو 2025، والاحتجاجات الشعبية في مطلع عام 2026، ثم الحرب الأميركية الإسرائيلية التي تشهد حاليا وقفا لإطلاق النار.

ولاستقبال الإيرانيين القادمين من مختلف أنحاء البلاد، نُصبت أكثر من 400 خيمة تابعة للهلال الأحمر الإيراني في إحدى الحدائق الكبرى بالعاصمة، وفقا لمراسلي وكالة فرانس برس.