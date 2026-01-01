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برلماني لبناني يحذر من خطورة إنشاء إسرائيل بوابات عبور في الجنوب

الأحد 05 يوليو 2026 10:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برلماني لبناني يحذر من خطورة إنشاء إسرائيل بوابات عبور في الجنوب



بيروت /سما/

حذر البرلماني اللبناني ملحم خلف، السبت، من خطورة قيام الجيش الإسرائيلي بإنشاء بوابات عبور داخل الأراضي اللبنانية المحتلة، معتبراً أن ذلك يشكل “انتهاكاً فاضحًا” لسيادة لبنان، وإخلالًا جوهريًا باتفاق الإطار.
والأربعاء، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن الجيش الإسرائيلي أنشأ بوابات عبور بين المنطقة الصفراء والمنطقة الحدودية ومنطقة جنوب الليطاني، دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل بشأن طبيعة البوابات أو عددها أو مواقعها.
و”الخط الأصفر” هو خط وهمي فرضته إسرائيل خلال عدوانها الأخير على لبنان وتطلق عليه “الشريط الأمني” يمتد في بعض أجزائه إلى نحو 10 كيلومترات في عمق الأراضي اللبنانية من الحدود مع إسرائيل.
وتواصل إسرائيل تنفيذ غارات وعمليات قصف وخروقات متكررة في لبنان، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، واستمرار العمل بـ”اتفاق الإطار” الموقع في 26 يونيو/ حزيران 2026، والذي ينص على انسحاب إسرائيلي متدرج من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة.
وقال النائب خلف (مستقل) في بيان، إن “ما يُشاع عن قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بإنشاء بوابات عبور داخل الأراضي اللبنانية، أو بين أجزاء منها، إن صحّ، يشكّل انتهاكًا فاضحًا لسيادة لبنان، وإخلالًا جوهريًا باتفاق الإطار”.

واعتبر أن تلك البوابات “محاولةً خطيرة لفرض أمر واقع بقوة الاحتلال، خلافًا لميثاق الأمم المتحدة، وأحكام القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية”.
ولفت خلف، إلى أن “أمام خطورة هذه الأفعال، يتعيّن على الدولة اللبنانية أن تبادر فورًا إلى تقديم اعتراض رسمي، وأن تطلب من قوة الأمم المتحدة في لبنان – اليونيفيل، رصد هذه الانتهاكات وتوثيقها وإبلاغها إلى الأمم المتحدة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات التي تفرضها الشرعية الدولية”.
وشدد على أن “كل تغيير أحادي الجانب للوضع القائم، تحت وطأة الاحتلال أو بفعل الأمر الواقع، يقوّض أسس القانون الدولي ويزيد من مخاطر تهديد السلم والأمن الدوليين”.
وأضاف خلف، أن “الاحتلال لا يُنشئ للمحتل أي حق، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني يمسّ بسيادة الدولة المحتلّة أراضيها أو بوحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية”.
وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان منذ سنوات، بعضها يعود إلى عقود، فيما وسعت سيطرتها خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان.
وفي 26 يونيو/ حزيران الجاري، وقعت بيروت وتل أبيب، برعاية أمريكية، “اتفاق إطار” ينص على انسحاب إسرائيلي “متدرج” من الأراضي اللبنانية، يبدأ بمنطقتين تجريبيتين.
ولم يحدد الاتفاق جدولا زمنيا واضحا للانسحاب من المنطقتين أو من كامل الأراضي اللبنانية، كما ربط ذلك بتولي الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية الكاملة في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، في إشارة إلى “حزب الله”.
وفي 21 يونيو توعد نتنياهو بمواصلة احتلال ما سماه “الشريط الأمني” جنوبي لبنان، رغم اتفاق إيراني أمريكي دخل حيز التنفيذ في 18 من الشهر نفسه، ينص على ضمان سيادة لبنان وسلامة أراضيه.

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