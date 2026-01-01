بالزي العسكري.. السيسي يؤكد ان المنطقة لن تشهد سلاما دائما إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين ويحدد شروط “التطبيع” ويكشف تطورات هامة بالمحطة النووية

القاهرة/سما/

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن المنطقة لن تشهد سلاما دائما إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، مؤكدا أنه بدون هذه الخطوة “لا تطبيع شعبيا أو استقرار” سيتحقق.

وأكد السيسي، في كلمة خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة، السبت، إن مصر بما لها من رؤية ثاقبة وخبرة تاريخية لا تضاهيها خبرة في شؤون المنطقة وباعتبارها أول من أبرم اتفاقا مع إسرائيل في وقت كانت فيه العداوة مستحكمة، تؤكد أن الحل الجذري لنزاعات الشرق الأوسط يكمن في التوصل إلى اتفاق سلام شامل وعادل ينهي القضية الفلسطينية ويقيم الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وفق مقررات الشرعية الدولية.

وتابع: “لا سلام دائما ولا استقرار حقيقيا ولا تطبيع شعبيا إلا بسلام عادل ينهي الاحتلال ويضع حدا للظلم والعدوان ويعيد الحقوق إلى أصحابها”.

وشدد على أن هذه الخطوة ستوفر “الأمن للجميع وتمنح شعوب المنطقة فرصة للعيش في استقرار ورخاء، وتطلق عهدا جديدا من التعاون والازدهار ومستقبلا أفضل تستحقه شعوبنا”.

وعن اتفاقي غزة وإيران، أكد أنه يجب دعم الاتفاقين والإصرار على تنفيذهما بالكامل ومنع أية محاولات لإفشالهما أو الالتفاف عليها أو تقويضهما.

ونوه إلى أن “مصر بذلت جهودا مضنية لوقف الحروب والحد من التصعيد ولحقن الدماء في المنطقة، مؤكدا أن مصر ستظل “ملاذا آمنا في محيط مضطرب”.

وقال السيسي، إن مصر ستشهد بعد أيام قليلة فعالية تركيب ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية بمحطة الضبعة النووية.

وأكد السيسي في كلمته أن محطة الضبعة النووية هي أحد أبرز صور الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا، مؤكدا أن هذه المحطة سيكون لها مردود إيجابي كبير على التنمية المستدامة من خلال توفير الطاقة النظيفة للمشروعات الاستثمارية والخدمات التي يحتاجها المواطنون.

وتابع: “أغتنم هذه المناسبة لتقديم الشكر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والاتحاد الروسي على هذا التعاون البناء والممتد لتحقيق إنجازات مشهودة في المشاريع التنموية الكبرى”.

وشدد السيسي، على أن مصر ستظل ماضية بعزيمة لا تلين وإرادة لا تنكسر في استكمال مسيرة التنمية وتشييد دعائم الدولة الحديثة كخيار استراتيجي لا يتزعزع.

وافتتح السيسي اليوم السبت، مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة، في احتفال رسمي شهد عرضا عسكريا مهيبا شاركت فيه تشكيلات من مختلف أفرع الجيش المصري.

وشهدت مراسم الافتتاح اصطفافا عسكريا وعروضا للقوات والأسلحة والمعدات الحديثة، بحضور كبار رجال الدولة وقيادات القوات المسلحة، حيث تابع الرئيس السيسي العروض العسكرية التي أبرزت مستوى الجاهزية القتالية والكفاءة العالية للقوات المسلحة المصرية.

ويعد مقر القيادة الاستراتيجية أحد أبرز المشروعات العسكرية التي أُنشئت داخل العاصمة الجديدة، ويهدف إلى توفير منظومة متطورة لإدارة العمليات الاستراتيجية، ودعم منظومات القيادة والسيطرة، وتعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة خلال الأزمات والطوارئ، بما يضمن سرعة اتخاذ القرار والتعامل مع مختلف السيناريوهات الأمنية والاستراتيجية.