مستوطنون يشعلون النار في منشآت تجارية بين سلفيت و"اللبن"

سلفيت /سما/

شنّ مستوطنون، فجر اليوم، سلسلة اعتداءات على ممتلكات المواطنين في منطقة واد الشاعر الواقعة بين مدينة سلفيت وقرية اللبن الشرقية، جنوب المحافظة، تمثلت بإحراق منشآت تجارية، ومحاولة إحراق منزل وكراج، وتخريب مركبات وممتلكات خاصة.

وأفاد مواطنون بأن المستوطنين أضرموا النار في مطعم وكافتيريا "روقان" المقابل لجامعة الزيتونة، تعود ملكيته لرئيس مجلس قروي اللبن الشرقية يعقوب عويس، ما أدى إلى احتراقه بالكامل وإلحاق خسائر مادية كبيرة.

كما حاول المستوطنون إحراق منزل وكراج ميكانيك للمواطن ياسر رجا دراغمة من قرية اللبن الشرقية، بعد إشعال النيران في محيطهما، إلا أن المواطنين تصدوا لهم وأفشلوا محاولتهم قبل أن تمتد النيران إلى المنزل والكراج.

وفي اعتداء آخر، حطم المستوطنون مركبة المواطن عبد الله لامي من قرية سكاكا، أثناء وجوده داخلها برفقة زوجته وأطفاله، أثناء مروره بالمنطقة، ما تسبب بحالة من الرعب بين أفراد العائلة، دون أن تسجل إصابات.

وامتدت الاعتداءات لتطال مكتب عقارات يعود لرجل أعمال من محافظة الخليل، حيث أقدم المستوطنون على تكسير محتوياته وإلحاق أضرار مادية كبيرة به.

وتشهد منطقة واد الشاعر تصاعداً ملحوظاً في اعتداءات المستوطنين، التي تستهدف المواطنين وممتلكاتهم.