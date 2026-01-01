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حالة الطقس: أجواء حارة إلى شديدة الحرارة

الأحد 05 يوليو 2026 08:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: أجواء حارة إلى شديدة الحرارة



رام الله/ سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأحد، حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء الليل: يكون الجو غائما جزئياً الى صاف لطيفًا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غد الاثنين، حاراً في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والثلاثاء، يكون الجو حاراً في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأربعاء، يكون الجو حاراً في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

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