  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الموت يغيب الأسير المحرر ماهر يونس

الأحد 05 يوليو 2026 08:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الموت يغيب الأسير المحرر ماهر يونس



رام الله/سما/

فقدت الحركة الأسيرة الفلسطينية، فجر اليوم الأحد، أحد أبرز رموزها التاريخيين برحيل الأسير المحرر ماهر عبد اللطيف يونس، الذي ارتبط اسمه بواحدة من أطول فترات الاعتقال في سجون الاحتلال.

 ويعد يونس من الشخصيات الوطنية التي جسدت معاني الصمود، بعدما أمضى أربعة عقود بالأسر.

ومن المقرر أن يشيع جثمانه بعد صلاة الظهر من مسجد حي الظهرات في بلدة عرعرة.

وكان ماهر يونس قد نال حريته في 19 كانون الثاني/ يناير 2023، بعد أن أمضى أربعة عقود متواصلة في سجون الاحتلال، حيث اعتقل وهو في الـ25 من عمره.

واعتقلت السلطات الإسرائيلية يونس في 18 كانون الثاني/ يناير 1983، على خلفية مقاومته للاحتلال وانتمائه إلى حركة "فتح"، وذلك بعد فترة وجيزة من اعتقال ابن عمه الأسير المحرر كريم يونس، إلى جانب رفيقهما سامي يونس، الذي أُفرج عنه في صفقة تبادل الأسرى عام 2011، وكان حينها أقدم الأسرى سنا، قبل أن يتوفى بعد أربع سنوات من تحرره.

وخضع يونس لتحقيق قاس عقب اعتقاله، وأصدرت بحقه السلطات الإسرائيلية في البداية حكما بالإعدام، قبل أن تخففه بعد شهر إلى السجن المؤبد مدى الحياة. وفي عام 2012، حُدد الحكم بالمؤبد لمدة 40 عاما.

وخلال سنوات أسره، فقد والده عام 2008، وهو أسير سابق أمضى ثماني سنوات في سجون الاحتلال.

وولد ماهر يونس في السادس من كانون الثاني/ يناير 1958 في قرية عارة داخل أراضي1948. وله خمس شقيقات وشقيق واحد، وتلقى تعليمه الابتدائي والثانوي في قريته، ثم واصل دراسته في المدرسة الصناعية بمدينة الخضيرة. وخلال سنوات اعتقاله، تمكن من الحصول على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية.

الأكثر قراءة اليوم

تل أبيب : سنضطر لخوض حربٍ ضدّ تركيّا.. وفيدان يُصعِّد: لا نخشى مواجهة إسرائيل عسكريًا وهي عاملٌ مزعزعٌ للاستقرار ومشكلةٌ عالميّةٌ

توفيق عكاشة يهاجم حسام حسن لرفعه علم فلسطين: "هتعملنا فيها أبو تريكة"

تحقيقٌ استقصائيٌّ يكشِف مفاجآتٍ صادمةٍ وكواليس أكاذيب ترامب ونتنياهو حول تدمير برنامج إيران النوويّ..

العصابات الصهيونية تريد إبقاء الصراع ..أردوغان يهدد إسرائيل ويكشف عن صاروخ باليستي جديد

بعد تأهل مصر لدور الـ16 بكأس العالم.. حسام حسن: أهدي الفوز للشعب الفلسطيني الذي لم يخذلنا أبدا

المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026 ..

اتفاق مع سلطنة عمان على تنظيم الملاحة ..طهران تحذّر: أي تحرك عسكري في مضيق هرمز سيواجه موقفاً حازماً

الأخبار الرئيسية

لماذا عادت «حماس» لرفع الرايات والتهديد بـ«7 أكتوبر جديد»؟

تلفزيون اسرائيل: حماس تعتمد استراتيجية كسب الوقت مع نتنياهو حتى الانتخابات الاسرائيلية..

العصابات الصهيونية تريد إبقاء الصراع ..أردوغان يهدد إسرائيل ويكشف عن صاروخ باليستي جديد

تحقيقٌ استقصائيٌّ يكشِف مفاجآتٍ صادمةٍ وكواليس أكاذيب ترامب ونتنياهو حول تدمير برنامج إيران النوويّ..

اتفاق مع سلطنة عمان على تنظيم الملاحة ..طهران تحذّر: أي تحرك عسكري في مضيق هرمز سيواجه موقفاً حازماً