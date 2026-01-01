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المغرب يهزم كندا بثلاثية ويتأهل لربع نهائي كأس العالم 2026

الأحد 05 يوليو 2026 07:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المغرب يهزم كندا بثلاثية ويتأهل لربع نهائي كأس العالم 2026



وكالات /سما/

بات المنتخب المغربي أول المتأهلين لربع نهائي كأس العالم 2026 بعد فوز باهر على كندا (3 - 0) في مباراة أقيمت اليوم السبت في ملعب مدينة هيوستن الأمريكية لحساب دور الستة عشر.

وواصل منتخب أسود الأطلس تحت قيادة مدربه محمد وهبي مسيرته الرائعة في كأس العالم ليقطع خطوة أخرى نحو تكرار إنجازه قبل 4 سنوات في مونديال قطر 2022، عندما وصل نصف النهائي كأول منتخب عربي وإفريقي.

ودخل رفاق أشرف حكيمي المباراة أمام كندا صاحبة الأرض، والتي تطمح لبلوغ دور الثمانية للمرة الأولى في تاريخها، لكن جل المحاولات في الشوط الأول لم تشكل خطورة من الجانبين.

وشهدت مجريات الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل (0 - 0) إصابة مفاجئة للمهاجم المغربي إسماعيل صيباري منذ الدقيقة العشرين ليحل بدلا منه سفيان رحيمي.

ودخل المنتخب المغربي الشوط الثاني بقوة ونجح عز الدين أوناحي منذ الدقيقة الخامسة في افتتاح باب التهديف بتسديدة رائعة من خارج مناطق الجزاء ليضع منتخب بلاده في المقدمة.


وسدد أوناحي كرة قوية جدا استقرت على يمين الحارس الكندي ماكسيم كريبو، مستغلاً تمريرة حاسمة وذكية من القائد أشرف حكيمي.

وعاد النجم أوناحي ليضع بصمته من جديد على المباراة محرزا الهدف الثاني للمغرب في الدقيقة 81، معززا تقدم منتخب بلاده بالهدف الثاني.


وفي الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع، انفرد البديل سفيان رحيمي بالحارس بعد هجمة معاكسة ليسجل الهدف الثالث للمغرب إثر تمريرة رائعة من إبراهيم دياز.


وجعل هدف رحيمي، وهو الثاني له في كأس العالم 2026 النتيجة 3 - 0 ليقود المغرب لمواصلة الطريق بثبات في البطولة نحو إنجاز عالمي جديد.

وبعد التأهل على حساب كندا، يواجه منتخب المغرب في ربع النهائي الفائز من مباراة فرنسا وباراغواي.

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