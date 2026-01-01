لماذا أغضب مدرب المنتخب المصري إسرائيل؟ وكيف ظهر “الحُب العربي العارم” لمصر؟..

وكالات /سما/

أسعد المنتخب المصري، الشعب المصري، والشعوب العربية، بعد فوزه التاريخي، وغير المسبوق، حيث يلتقي نظيره الأرجنتيني في المباراة القادمة المُنتظرة دور الـ16، لكن هذا الفوز كان مُحمّلًا بأحمال سياسية، نظرًا لمكانة مصر، ودورها وقُدراتها العسكرية، وجيشها القوي.

إسرائيل التي لم تتأهّل أساسًا للمونديال، كانت من أوائل المزعوجين من الفوز المصري، حتى أكثر من المنتخب الأسترالي الذي خسر أمام “الفراعنة” بركلات ترجيح، وموضع الغضب والانزعاج الإسرائيلي، جاء على خلفية رفع مدرب منتخب مصر حسام حسن “العلم الفلسطيني” إلى جانب علم بلاده، وإهدائه فوز بلاده إلى الشعب الفلسطيني، وتحديدًا في غزة، حيث إبادة، وجوع، لكن خرج الغزيون يحملون العلم المصري تشجيعًا له في المونديال.

الإسرائيليون في الصدمة، والغضب، وتساؤلات عبر منصّة “إكس”، عن جدوى السلام، إذا كان مدرب منتخب مصر الرسمي قد حمل العلم الفلسطيني، وفي بطولةٍ دولية، ويُمثّل موقفًا رسميًّا بشكلٍ أو بآخر.

الإسرائيليون، أوصلهم الغضب للتحريض على منتخب مصر، وطلبوا تشجيع الأرجنتين، لتخسر مصر.

مدرب مصر، لم يكتف برفع علم فلسطين، وإهداء الفوز الشعب الفلسطيني، بل دعا للفلسطينيين بالنصر، وترحّم على شُهدائهم، وفي توقيت كانت عيون العالم عليه، وكان يُمكن له أن يكتفي بتصريحات رياضية بحتة.

ومن تفاصيل المباراة، قرّر مدرب المنتخب الأسترالي توني بوبوفيتش استبدال حارسه باتريك بيتش والدفع بالحارس المخضرم ماثيو رايان، في تبديل تكتيكي مخصص بوضوح للتصدي لركلات الترجيح، وأمام هذا لم يكتف الجهاز الفني المصري بالمشاهدة، بل ظهر محمود سليم المدير الفني للمنتخب المصري، وهو يجمع اللاعبين حول شاشة “لاب توب” داخل المستطيل الأخضر، وبدأ سليم يعرض لقطات سريعة لرايان، كان أبرزها ركلة جزاء سددها النجم الفرنسي كيليان مبابي بقميص ريال مدريد في مرمى الحارس الأسترالي، بهدف دراسة زوايا ارتقائه وعاداته في القفز المبكر.

وأظهرت لقطة مُصوّرة النجم محمد صلاح وهو متأثر للغاية، إذ ذرف الدموع، قبل أن يتوجّه نحو الجماهير المصرية المتواجدة في المدرجات لمُشاركتهم الاحتفال.

وتسبّب ميسي في إثارة حالة من القلق لدى مشجعي الأرجنتين بسبب مظهره بعد انتهاء المباراة مع الرأس الأخضر، حيث شوهد وهو يدلي بتصريحات صحفية وأثار ضربة قوية في رأسه.

ولوحظ وجود ما يشبه ضربة أو كدمة كبيرة في جبهته، وذكرت صحيفة “أوليه” الأرجنتينية أن تلك الإصابة حدثت خلال الشوط الثاني عندما تعرض ميسي لعرقلة، حيث سقط واصطدم بركبة أحد لاعبي الخصم، الأمر الذي دفع بتساؤلات إذا كانت الإصابة ستمنعه من اللعب أمام مصر.

وفي سياق متّصل، احتفل المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة السعودية للترفيه بفوز المنتخب المصري على نظيره الأسترالي مساء أمس الجمعة في دور 32 من كأس العالم.

كما نشر آل الشيخ صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي عبر حسابه على منصة “إكس” تُظهر الفارق الكبير في الطول بين أحد لاعبي أستراليا والنجم المصري محمد صلاح في إشارة إلى التفوق البدني الذي تمتّع به المنتخب الأسترالي خلال اللقاء وعلّق عليها قائلًا: “مو بالطول على فكرة”.

وهنّأ تركي آل الشيخ مصر في تدوينة أخرى قائلًا: “مبروك مصر” وأرفقها برموز تعبيرية.

ورجّحت توقعات شركة “أوبتا” للإحصاءات فوز الأرجنتين بالفعل بنسبة كبيرة بلغت 79.7%، مقابل 20.3% لفوز مصر.

وامتدّت الاحتفالات إلى الأردن والكويت ومناطق مختلفة في الإمارات.

وهنّأ الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي، المصريين، قائلاً: “ألف مبروك للشعب المصري وقيادته بمناسبة التأهل التاريخي للمنتخب الوطني المصري إلى دور الـ16 في بطولة كأس العالم 2026”.

وأضاف بن راشد، في منشور على منصة “إكس”: “فرحة العرب اليوم مصرية، أداء بطولي، وروح قتالية، ومباراة ممتعة للفراعنة. كل التوفيق لجميع العرب، وكل الفرحة لشعوبنا العربية”.

وكما هي عادتهم، اختار لاعبو منتخب مصر تلاوة آيات من القرآن الكريم وترديد الأدعية بغرفة خلع الملابس قبل مواجهة أستراليا، الأمر الذي عدّه المصريون السر خلف الفوز التاريخي.