مرشح ديمقراطي للكونغرس يدعو لوقف احتضان نتنياهو وتسليح إسرائيل

وكالات /سما/

دعا مرشح ديمقراطي للكونغرس الأمريكي، اليوم السبت، إلى "إعادة ضبط" علاقة بلاده بإسرائيل.

وقال السياسي الأمريكي براد لاندر، إن الحرب الأخيرة مع إيران، إلى جانب "تطورات أخرى"، تشير إلى أن استمرار تزويد إسرائيل بالقنابل والدبابات وأنظمة الدفاع الجوي "قاد السياسة الأمريكية إلى مسار كارثي".

وطالب بلاده بالابتعاد عن "احتضان" رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لاندر، مرشح الحزب الديمقراطي للكونغرس عن الدائرة العاشرة في نيويورك، لبودكاست صحيفة "هآرتس" العبرية.

وقال لاندر، إنه لن يصوت حال فوزه بعضوية الكونغرس لصالح استمرار المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل.

وأضاف: "لن أضع إسرائيل على قائمة الدول التي لا تستطيع شراء أنظمة عسكرية، فإسرائيل قادرة على تمويلها بنفسها".

ويتصاعد الجدل داخل الولايات المتحدة بشأن استمرار تسليح إسرائيل، بعدما تسببت حرب الإبادة التي شنتها الأخيرة على قطاع غزة بدعم عسكري أمريكي منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 في مقتل أكثر من 73 ألف قتيل وأكثر من 173 ألف مصاب، إلى جانب دمار واسع طال معظم البنية التحتية المدنية.

ولاندر، هو المراقب المالي السابق لمدينة نيويورك، وفاز في يونيو/ حزيران 2026، في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي بالدائرة العاشرة في نيويورك، متغلبا على النائب الحالي دان غولدمان، المدعوم من لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية "أيباك".

وتجرى انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وتشمل جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعدا، إلى جانب 35 مقعدا في مجلس الشيوخ (من أصل 100 مقعد)، وتسبقها انتخابات تمهيدية داخل الأحزاب لاختيار مرشحيها للانتخابات العامة.

ويرى لاندر، أن السياسة الأمريكية يجب أن تدفع إسرائيل نحو "أفق من الاعتراف المتبادل" مع الفلسطينيين، قائلا: "لن يشعر الإسرائيليون بالأمان الحقيقي حتى ينعم الفلسطينيون بالحرية، ويجب أن تعكس السياسة الأمريكية ذلك".

وأضاف أن ناخبي الحزب الديمقراطي، بمن فيهم الناخبون اليهود في دائرته الانتخابية، يرغبون في "إعادة ضبط" العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة.

وأشار لاندر، إلى أن بعض مواقفه، مثل وصفه أفعال إسرائيل في غزة بأنها "إبادة جماعية"، وتصريحه بأنه سيصوت ضد المساعدات العسكرية ما دامت تل أبيب "تنتهك حقوق الإنسان الفلسطيني والقانون الدولي"، قد تُفسر على أنها انضمام إلى كارهي إسرائيل.

واستدرك قائلا: "لكنني أؤكد لكم أنني لم أنضم إليهم".

وأكد أنه "بدلا من إرسال القنابل إلى إسرائيل، ينبغي للولايات المتحدة اتخاذ خطوات أخرى تبعدها عن السياسة الكارثية القائمة على احتضان نتنياهو، والتي تبناها كل من الرئيس السابق جو بايدن والرئيس الحالي دونالد ترامب".

ورأى لاندر، أنه مع انتهاء العقد الذي أُقرت خلاله حزمة المساعدات العسكرية الحالية لإسرائيل، ستبدأ مفاوضات واسعة، "على الأرجح مع قيادات جديدة في إسرائيل، وبإذن الله مع قيادات جديدة في الولايات المتحدة".

ومنذ عام 1948، بلغت المساعدات الأمريكية لإسرائيل 174 مليار دولار، عبر 3 مذكرات تفاهم، وُقعت آخرها عام 2016، خلال إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، وتغطي الفترة من 2019 إلى 2028.

وبموجب المذكرة، تعهدت الولايات المتحدة بتقديم 38 مليار دولار مساعدات عسكرية لإسرائيل، منها 33 مليار دولار منح تمويل عسكري أجنبي، و5 مليارات دولار مخصصات لبرامج الدفاع الصاروخي.