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"يديعوت": المدرب حسام حسن حول الاحتفال بفوز مصر إلى رسالة سياسية

السبت 04 يوليو 2026 09:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
"يديعوت": المدرب حسام حسن حول الاحتفال بفوز مصر إلى رسالة سياسية



القدس المحتلة/سما/

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم السبت، أنه بعد فوز تاريخي للمنتخب المصري بركلات الترجيح على أستراليا، رفع المدرب حسام حسن المدير الفني للمنتخب، العلم الفلسطيني وأهدى أول فوز لمصر في الأدوار الإقصائية للفلسطينيين.

وقال حسام حسن، في تصريحات عقب المباراة: "نسأل الله أن ينصر الفلسطينيين، وأن يرحم شهداءهم".

وأضاف: "أهدي هذا الفوز إلى الشعب المصري والشعب الفلسطيني، ذلك الشعب الطيب والشريف".

وعقب نهاية المباراة، دخل حسام حسن أرضية الملعب حاملاً العلمين المصري والفلسطيني، بينما سجد لاعبو المنتخب المصري شكراً بعد حسم التأهل.

وتجاهلت الصحيفة العبرية المعاناة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة من دمار وقصف إسرائيلي وحصار ومحاولات الإبادة الجماعية فضلا عن مخططات لتهجير السكان من أرضهم جراء جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وشهد قطاع غزة احتفالات بالمناسبة، حيث تابع مواطنون المباراة عبر شاشات عرض أُقيمت وسط الدمار الذي خلفته الحرب، كما عبّر عدد من المشجعين عبر منصات التواصل الاجتماعي عن فرحتهم بالإنجاز المصري، مؤكدين تضامنهم وتشجيعهم للمنتخب.

ويأتي هذا التفاعل في وقت تشهد فيه القضية الفلسطينية حضورًا متزايدًا في الفعاليات الرياضية الدولية، وهو ما انعكس في التغطية الإعلامية الإسرائيلية التي أولت اهتمامًا واسعًا لمشهد رفع العلم الفلسطيني خلال احتفالات المنتخب المصري.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره الأرجنتيني، حامل لقب بطل المونديال، في دور الـ 16 من كأس العالم، في مباراة مرتقبة يسعى خلالها الفراعنة لمواصلة مشوارهم التاريخي في البطولة.

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