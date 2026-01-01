العصابات الصهيونية تريد إبقاء الصراع ..أردوغان يهدد إسرائيل ويكشف عن صاروخ باليستي جديد

انقرة /سما/

صعّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لهجته تجاه إسرائيل، متهماً حكومتها بالسعي إلى "إغراق المنطقة مجدداً في الدماء ورائحة البارود"، فيما أعلنت تركيا نجاح اختبار صاروخ باليستي جديد مضاد للسفن، في ظل استمرار التوتر بين أنقرة وتل أبيب.

وقال أردوغان، في تصريحات أدلى بها اليوم السبت، إن "القوات الإسرائيلية تواصل هجماتها غير القانونية وغير الإنسانية ضد المظلومين في غزة"، مضيفاً أنه "لا يجوز السماح للحكومة الإسرائيلية الحالية، المدمنة على الحرب، بإغراق منطقتنا مرة أخرى في رائحة البارود والدم".

واتهم الرئيس التركي ما وصفها بـ"العصابة الصهيونية" بربط بقائها السياسي باستمرار الصراعات في المنطقة، مدعياً أنها "لا تترك لبنان وسوريا وشأنهما".

وتأتي تصريحات أردوغان بعد أيام من مقابلة لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وصف فيها إسرائيل بأنها "مشكلة البشرية جمعاء"، واتهمها بالبحث عن "عدو جديد"، مؤكداً أن أنقرة لن تتردد في المواجهة إذا تعرضت مصالحها للخطر.

في المقابل، رد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر على تصريحات فيدان، واعتبرها "تحريضاً واضحاً على الإبادة الجماعية" و"نزعاً للإنسانية عن الشعب اليهودي".

وفي سياق متصل، أعلنت وسائل إعلام تركية نجاح اختبار الصاروخ الباليستي الجديد "تايفون بلوك 3" المضاد للسفن، وقالت إنه أصاب هدفاً بحرياً بسرعة فرط صوتية بعد تزويده برأس توجيه، ووصفت أنقرة الاختبار بأنه أول قدرة من نوعها داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو) في مجال الصواريخ الباليستية المضادة للسفن.

ويأتي ذلك في ظل استمرار التوتر بين تركيا وإسرائيل، والذي تفاقم منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، وشمل وقف أنقرة التبادل التجاري مع إسرائيل وتبادل الاتهامات بين مسؤولي البلدين.