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توفيق عكاشة يهاجم حسام حسن لرفعه علم فلسطين: "هتعملنا فيها أبو تريكة"

السبت 04 يوليو 2026 03:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
توفيق عكاشة يهاجم حسام حسن لرفعه علم فلسطين: "هتعملنا فيها أبو تريكة"



القاهرة/سما/

 

علق الإعلامي المصري توفيق عكاشة على رفع حسام حسن علم فلسطين عقب انتهاء مباراة مصر وأستراليا أمس بكأس العالم.


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وقال "عكاشة"، عبر حسابه على فيسبوك: "حسام حسن أخطأ أكبر خطأ في حق مصر.. يا حسام بك علم مصر أغلى من نفسك عليك ولا يرفع غيره في المحافل الدولية ولا حضرتك هتعمل فيها أبو تريكة".

وحقق منتخب مصر الوطني فوزًا ثمينًا على منتخب أستراليا، وتأهل إلى دور الـ16 بكأس العالم لكرة القدم وذلك بعد حسم النتيجة بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي.

ومن المنتظر أن يواجه المنتخب المصري غريمه الأرجنتيني في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، في السابعة مساء الثلاثاء المقبل الموافق 7 يوليو الجاري، على ملعب "أتالانتا" في الولايات المتحدة.

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