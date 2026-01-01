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المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026 ..

السبت 04 يوليو 2026 02:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026 ..



وكالات /سما/

اكتملت ملامح دور الـ16 من كأس العالم 2026، بعد نهاية منافسات دور الـ32 حيث حجزت المنتخبات الكبرى مقاعدها إلى جانب عدد من المفاجآت التي فرضت نفسها بقوة في النسخة الحالية من البطولة.

وشهدت البطولة نظاما موسعا بمشاركة 48 منتخبا، وتأهل 32 فريقا إلى الأدوار الإقصائية، ليبدأ بعدها نظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية المقررة في 19 يوليو.

وكان منتخب كولومبيا آخر المتأهلين بعد فوزه على غانا بهدف دون رد، ليكتمل عقد الدور ثمن النهائي الذي يضم نخبة من المنتخبات العالمية والعربية.

المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ16: كندا، البرازيل، باراغواي، المغرب، النرويج، فرنسا، المكسيك، إنجلترا، بلجيكا، الولايات المتحدة، إسبانيا، البرتغال، سويسرا، مصر، الأرجنتين، كولومبيا.

مواجهات دور الـ16 (بالتوقيت مكة المكرمة – موسكو):

كندا × المغرب 04.07، 20:00
باراغواي × فرنسا 05.07، 00:00 عند منتصف الليل
البرازيل × النرويج 05.07، 23:00
المكسيك × إنجلترا 06.07، 03:00
البرتغال × إسبانيا 06.07، 22:00
الولايات المتحدة × بلجيكا 07.07، 03:00
مصر × الأرجنتين 07.07، 19:00
سويسرا × كولومبيا 07.07، 23:00

ويدخل دور الـ16 البطولة إلى مرحلة الحسم الحقيقي، حيث لا مجال للتعويض، وكل مباراة تلعب بنظام الإقصاء المباشر.

ومع تواجد منتخبات كبرى مثل البرازيل وفرنسا والأرجنتين، إلى جانب مفاجآت مثل المغرب والنرويج وكولومبيا، تبدو الطريق نحو اللقب مفتوحة على جميع الاحتمالات.

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