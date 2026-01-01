مستوطنون يمنعون عائلة من الوصول إلى أرضها الزراعية في ديربلوط

سلفيت/سما/

منع مستوطنون، صباح اليوم السبت، المواطنة زهرة قرعوش ونجلها من الوصول إلى أرضهما الزراعية الواقعة في المنطقة الشمالية من بلدة ديربلوط، غرب سلفيت.

وقال الناشط داود عبد الله إن مستوطنين مسلحين اعترضوا طريق العائلة ومنعوها من دخول أرضها، في وقت كانوا يرعون أبقارهم داخل الأراضي الزراعية التابعة للمواطنين.

وأضاف أن هذا الاعتداء يأتي في إطار سلسلة من الانتهاكات المتواصلة التي تستهدف المزارعين في المنطقة، من خلال منعهم من الوصول إلى أراضيهم والاعتداء عليها، في محاولة لفرض واقع جديد والتضييق على المواطنين وحرمانهم من استثمار أراضيهم الزراعية.