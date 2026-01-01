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اتفاق مع سلطنة عمان على تنظيم الملاحة ..طهران تحذّر: أي تحرك عسكري في مضيق هرمز سيواجه موقفاً حازماً

السبت 04 يوليو 2026 11:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اتفاق مع سلطنة عمان على تنظيم الملاحة ..طهران تحذّر: أي تحرك عسكري في مضيق هرمز سيواجه موقفاً حازماً



طهران/سما/

حذّر رئيس وفد التفاوض الفني الإيراني، كاظم غريب آبادي، من أي تحرك عسكري في مضيق هرمز، مؤكدًا أنّ المضيق "ليس ساحة استعراض عسكري للقوى غير الإقليمية".

وقال غريب آبادي إنّ إيران، بصفتها القوة المسؤولة والضامنة لأمن المضيق، تحذّر من أي تحرك عسكري في هذا الممر المائي الحساس.

وشدّد على أنّ أمن هرمز يقع على عاتق الدول الساحلية المطلة عليه، مضيفاً أنّ "مفتعلي الأزمات سيتحملون عواقب مغامراتهم"، معتبرًا أنّ هذا التحذير جاد.

وفي 3 تموز/يوليو، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إنّ "إيران لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في مضيق هرمز".

وأضاف: "اتفقنا مع سلطنة عمان على آلية للملاحة في مضيق هرمز استنادا للبند الخامس من مذكرة التفاهم".

ويُعدّ مضيق هرمز من أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم، نظرًا إلى موقعه الاستراتيجي في الخليج.

وتشدّد إيران، في مواقفها المتكررة، على أنّ أمن المضيق مسؤولية الدول المشاطئة، لا القوى القادمة من خارج المنطقة.

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