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غزة : الاحتلال ينسف منازل شرق خان يونس وقصف مدفعي على طول الخط الأصفر

السبت 04 يوليو 2026 10:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة : الاحتلال ينسف منازل شرق خان يونس وقصف مدفعي على طول الخط الأصفر



غزة/سما/

يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه 268 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية إلى استشهاد اثنين من المواطنين وإصابة آخرين بجراح في مختلف مناطق القطاع.

واستشهد مزارع فلسطيني بعد ظهر الجمعة جراء استهدافه من قبل الاحتلال الاسرائيلي شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

وأعلن مصدر طبي في مشفى شهداء الأقصى استشهاد المزارع عدي حسين اللوح (27 عامًا) من سكان مدينة دير البلح، جراء استهدافه من طائرة مُسيّرة من نوع "كواد كوبتر" شرق مدينة دير البلح.

وفي وقت سابق ارتقى الطفل أحمد سليم طوطح وأصيب أخيه بجراح إثر شظايا القذائف عليهم في منطقة المسجد العمري بالبدلة القديمة بغزة.

وفجرا نفذ طيران الاحتلال غارة إسرائيلية على مقبرة ابن مروان قرب مفترق الشجاعية شرقي مدينة غزة دون إصابات.

وقصفت مدفعية الاحتلال حي التفاح شرقي المدينة بالتزامن مع إطلاق نار متواصل.

ونفذ جيش الاحتلال عمليتي نسف لمنازل المواطنين بخان يونس جنوب قطاع غزة.

الاحصائيات

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: 1059 إضافة إلى 3429 مصابا وإجمالي حالات الانتشال: 788 شهيدا.

وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوّان الاسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023: 73074 شهيدا و173537 مصابا.

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