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إصابات في هجومين للمستوطنين على إذنا وأم الخير جنوب الخليل

السبت 04 يوليو 2026 10:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات في هجومين للمستوطنين على إذنا وأم الخير جنوب الخليل



رام الله/سما/

أصيب عدد من المواطنين، مساء الجمعة، خلال هجومين شنهما مستوطنون على بلدة إذنا غرب الخليل، وقرية أم الخير في مسافر يطا جنوب المحافظة، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مدير جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في إذنا، معمر طميزي، إن مجموعة من المستوطنين اقتحمت المنطقة الشرقية من بلدة إذنا، وهاجمت المواطنين وأصحاب الأراضي، فيما وفرت قوات الاحتلال الحماية للمهاجمين، وأجبرت المواطنين على مغادرة أراضيهم، قبل أن تطلق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت.

وأوضح أن الهجوم أسفر عن إصابة شاب برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط في الرقبة، فيما أصيب مسنان برضوض أثناء محاولتهما التصدي للمستوطنين الذين حاولوا سرقة أغنام من المنطقة.

وفي قرية أم الخير بمسافر يطا، أفاد موثق الانتهاكات في مسافر يطا، أسامة مخامرة، بأن طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني قدمت اسعافات ميدانية لثلاثة مواطنين ميدانياً إثر اعتداء نفذه عدد كبير من المستوطنين على مساكن المواطنين.

وأضاف أن المستوطنين أقدموا على تكسير ممتلكات المواطنين، وحاولوا هدم حظيرة اغنام تعود للمواطن سالم الهذالين، في إطار الاعتداءات المتواصلة التي تستهدف التجمعات الفلسطينية في مسافر يطا.

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