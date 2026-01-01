إسرائيل تعلق على محاولة اغتيال عراقجي وقاليباف: خبر كاذب وتزييف كامل للواقع

القدس المحتلة/سما/

نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما ورد في تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز”، زعم أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخشى من أن إسرائيل تخطط لاغتيال مسؤولين إيرانيين بارزين، من بينهم وزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف.

وقال مكتب نتنياهو إن ما ورد في التقرير خبر كاذب وتزييف كامل للواقع، في إشارة إلى ما نشرته الصحيفة بشأن هذه المزاعم، وذلك بعد يوم من تأخر التعليق الرسمي على التقرير، حسب ما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت”.

وفي سياق متصل، أعلن مكتب رئيس الوزراء أن نتنياهو وترامب اتفقا خلال اتصال هاتفي على اجتماع قريبًا في الولايات المتحدة.

وأضاف المكتب أن نتنياهو هنأ ترامب خلال الاتصال بمناسبة الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن الأخير وصف بلاده بأنها ضامنة للحرية العالمية.