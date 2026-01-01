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بعد تأهل مصر لدور الـ16 بكأس العالم.. حسام حسن: أهدي الفوز للشعب الفلسطيني الذي لم يخذلنا أبدا

السبت 04 يوليو 2026 09:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بعد تأهل مصر لدور الـ16 بكأس العالم.. حسام حسن: أهدي الفوز للشعب الفلسطيني الذي لم يخذلنا أبدا



وكالات /سما/

أهدى مدرب المنتخب المصري حسام حسن، الجمعة، تأهل منتخب بلاده إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026 للشعب الفلسطيني، إلى جانب الشعب المصري، عقب الفوز على أستراليا بركلات الترجيح.
وقال حسن، في تصريحات لقناة “بي إن سبورتس”: “أهدي الفوز لطرف آخر بجانب الشعب المصري. أهدي الفوز للشعب الفلسطيني الذي لم يخذلنا أبدا في مؤازرته، وأقول لهم: اللهم ارحم شهداءنا منكم”.
وأضاف: ” قلبي وروحي مع الشعب الفلسطيني، وأنا أشكرهم من كل قلبي لأنهم فرحين جدا من أجلنا. ربنا ينصرهم، وربنا يرحم شهداءهم”.
وتابع حسن: “أهدي هذا الفوز إلى الشعب المصري، وإلى الشعب الفلسطيني الطيب الكريم”.

وحقق المنتخب المصري التأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على نظيره الأسترالي بركلات الترجيح ضمن منافسات دور الـ32.
وظهر حسن متأثرا عقب صافرة النهاية، إذ ذرف الدموع احتفالا بالإنجاز التاريخي، قبل أن يقود لاعبي المنتخب إلى سجود جماعي شكرا لله داخل أرضية الملعب.
واعتاد الفلسطينيون في قطاع غزة مؤازرة المنتخب المصري منذ انطلاق مشواره في كأس العالم 2026، وتابعوا مباراته أمام أستراليا وسط أجواء من التشجيع، رغم الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها القطاع.

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