ترامب: منحنا إيران مهلة أسبوع لإقامة جنازة خامنئي

وكالات /سما/

صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن إيران تسعى بقوة إلى التوصل لتسوية مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن واشنطن قررت تعليق المفاوضات مع طهران لمدة أسبوع لإتاحة إقامة جنازة المرشد الأعلى الإيراني الراحل، علي خامنئي، التي انطلقت رسميا في إيران.

وأوضح ترامب، خلال كلمة ألقاها في احتفالات الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة "أمريكا 250" في جبل رشمور بولاية ساوث داكوتا، أن القرار جاء في إطار ما وصفه بـ"المهلة" التي منحتها واشنطن لإيران، قائلا: "إنهم يريدون التسوية بشدة، لقد منحناهم إجازة لمدة أسبوع لإقامة جنازته لأننا لطفاء".

وفي سياق حديثه، أشاد ترامب بالقدرات العسكرية الأمريكية، مؤكدا أن الولايات المتحدة تمتلك "أقوى جيش وأكثره نفوذا في العالم"، واعتبر أن بلاده حققت انتصارات كبرى عبر تاريخها، بما في ذلك الحربان العالميتان، كما زعم أن الولايات المتحدة "هزمت فنزويلا في يوم واحد" و"ألحقت هزيمة نكراء بإيران"، معتبرا أن هذه التطورات دفعت طهران إلى السعي لإبرام تسوية مع واشنطن.

وأعلنت السلطات الإيرانية أن مراسم تشييع ودفن المرشد الأعلى الإيراني الراحل، علي خامنئي، تُقام خلال الفترة من 4 إلى 9 يوليو/تموز الجاري، على أن تبدأ مراسم التشييع الشعبي وتوديع الجثمان في طهران بين 4 و6 يوليو، قبل انتقالها إلى مدينة قم في 7 يوليو.