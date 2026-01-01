"المونديال»: بالترجيحية… مصر تهزم أستراليا وتحلق إلى ثُمن النهائي

وكالات /سما/

فازت مصر بركلات الترجيح 4-2 ​على أستراليا، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، لتبلغ دور الـ16 لكأس العالم لكرة القدم.

ومنح إمام عاشور مصر التقدم ‌بضربة رأس ‌مُتقنة بعد ​تمريرة ‌عرضية من كريم ​حافظ في الدقيقة 13، لكن محمد هاني، مُدافع مصر، سجل بالخطأ في مرماه وهو يحاول إبعاد ركلة حرة لأستراليا بعد ⁠10 دقائق من ‌نهاية ‌الاستراحة.

وضغطت مصر قرب ​نهاية ‌الوقت الأصلي، وكاد رامي ‌ربيعة يمنحها الفوز، لكن الحارس باتريك بيتش أبعدها بنجاحٍ ليخوض كلا الفريقين شوطين ‌إضافيين قبل الاحتكام لركلات الترجيح.

ولم يهدر لاعبو مصر أي ركلة ترجيح، إذ سدَّد البديل محمود صابر وربيعة والقائد محمد صلاح وحسام عبد المجيد بنجاح، بينما سدَّد هاري سوتار ولوكاس هيرينجتون خارج المرمى.

وتنتظر مصر الفائز بين ​الأرجنتين والرأس ​الأخضر في مباراة دور الـ16.