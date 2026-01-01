  1. الرئيسية
  2. الرياضة

"المونديال»: بالترجيحية… مصر تهزم أستراليا وتحلق إلى ثُمن النهائي

السبت 04 يوليو 2026 09:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"المونديال»: بالترجيحية… مصر تهزم أستراليا وتحلق إلى ثُمن النهائي



وكالات /سما/

فازت مصر بركلات الترجيح 4-2 ​على أستراليا، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، لتبلغ دور الـ16 لكأس العالم لكرة القدم.

ومنح إمام عاشور مصر التقدم ‌بضربة رأس ‌مُتقنة بعد ​تمريرة ‌عرضية من كريم ​حافظ في الدقيقة 13، لكن محمد هاني، مُدافع مصر، سجل بالخطأ في مرماه وهو يحاول إبعاد ركلة حرة لأستراليا بعد ⁠10 دقائق من ‌نهاية ‌الاستراحة.

وضغطت مصر قرب ​نهاية ‌الوقت الأصلي، وكاد رامي ‌ربيعة يمنحها الفوز، لكن الحارس باتريك بيتش أبعدها بنجاحٍ ليخوض كلا الفريقين شوطين ‌إضافيين قبل الاحتكام لركلات الترجيح.

ولم يهدر لاعبو مصر أي ركلة ترجيح، إذ سدَّد البديل محمود صابر وربيعة والقائد محمد صلاح وحسام عبد المجيد بنجاح، بينما سدَّد هاري سوتار ولوكاس هيرينجتون خارج المرمى.

وتنتظر مصر الفائز بين ​الأرجنتين والرأس ​الأخضر في مباراة دور الـ16.

الأكثر قراءة اليوم

"واللا" العبري : قوة الاستقرار الدولية تدخل عشرات المركبات إلى غزة والجيش الإسرائيلي يستعد لجولة قتال جديدة في القطاع ..

الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال مسؤول أمني بارز بحركة “حماس” في شمال قطاع غزة

أول ظهور علني لقائد الحرس الثوري الإيراني منذ الحرب خلال مشاركته في جنازة خامنئي

شهيدان منذ الصباح احدهما طفل.. استشهاد مزارع شرق دير البلح

الإمارات تعلن التصدي لهجمات إلكترونية استهدفت القطاع المالي

جبهة التحرير تستنكر تصريحات "مجلس السلام" حول مستقبل الأونروا في غزة

الحكومة الفلسطينية تعلن حزمة مشاريع إسكان ومياه وكهرباء لتعزيز صمود محافظة جنين

الأخبار الرئيسية

تل أبيب : سنضطر لخوض حربٍ ضدّ تركيّا.. وفيدان يُصعِّد: لا نخشى مواجهة إسرائيل عسكريًا وهي عاملٌ مزعزعٌ للاستقرار ومشكلةٌ عالميّةٌ

بعد تأهل مصر لدور الـ16 بكأس العالم.. حسام حسن: أهدي الفوز للشعب الفلسطيني الذي لم يخذلنا أبدا

ترامب: منحنا إيران مهلة أسبوع لإقامة جنازة خامنئي

"واللا" العبري : قوة الاستقرار الدولية تدخل عشرات المركبات إلى غزة والجيش الإسرائيلي يستعد لجولة قتال جديدة في القطاع ..

الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال مسؤول أمني بارز بحركة “حماس” في شمال قطاع غزة