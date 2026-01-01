  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

استشهاد طفل وإصابات في قصف اسرائيلي بمدينة غزة

الجمعة 03 يوليو 2026 02:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد طفل وإصابات في قصف اسرائيلي بمدينة غزة



غزة/ سما/

صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملياتها العسكرية في قطاع غزة، ورصدت "وكالة سند للأنباء"، اليوم الجمعة، 15 خرقًا جديدًا لاتفاق وقف إطلاق النار، أسفرت عن استشهاد طفل وإصابة آخرين، إلى جانب قصف وإطلاق نار وعمليات نسف وتحليقًا للطيران الحربي والمسير، تركزت في مناطق متفرقة من شمال وجنوب القطاع.

استشهد طفل وأصيب آخر من عائلة طوطح جراء إلقاء مسيّرة إسرائيلية، قنبلة باتجاههما أثناء تعبئة المياه خلف المسجد العمري شرق مدينة غزة.

وأفاد المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل، أن الطفل استشهد فيما أصيب آخر من العائلة ذاتها نتيجة الاستهداف.

وفي السياق ذاته، نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف لمنازل ومبانٍ سكنية في المناطق الشرقية من مدينة غزة، وأطلقت آلياتها النار باتجاه حي التفاح شرق المدينة.

وأطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها بكثافة في بحر مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق قنابل إنارة في الأجواء، في حين قصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الجنوبية من حي الزيتون جنوب شرق المدينة.

وشهدت الأجواء شرق مدينة غزة تحليقًا مكثفًا للطيران المروحي الإسرائيلي، بالتوازي مع إطلاقه نيرانه باتجاه المناطق الشرقية لحي الزيتون.

الأكثر قراءة اليوم

اسرائيل ترفض ورقة حماس ..الوسطاء يراهنون على انتخابات إسرائيل في دفع مفاوضات غزة

الإعلام العبري : هكذا تمول حماس عملياتها في قطاع غزة !!

الحوثيون يعيدون نشر ترسانتهم العسكرية استعدادا لتصعيد قريب ..

الخارجية الفلسطينية تنفي ادعاءات القدوة جملة وتفصيلا بشأن دعوى جنوب إفريقيا

كاتب اسرائيلي كبير يحذر: انهيار الدولة يقترب.. أزمة سياسية وعزلة دولية وعقوبات وربما ضربة عسكرية

ليبرمان يهاجم نتنياهو مجددًا ويتهمه بالكذب: إيران لا تمتلك قنبلة نووية وباتت تملك الآن قنبلة جديدة وهي “هرمز”

فيدان: إسرائيل مشكلة العالم وتبحث عن عدو جديد.. المواجهة معها ليست مشكلة بالنسبة لتركيا

الأخبار الرئيسية

"واللا" العبري : قوة الاستقرار الدولية تدخل عشرات المركبات إلى غزة والجيش الإسرائيلي يستعد لجولة قتال جديدة في القطاع ..

الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال مسؤول أمني بارز بحركة “حماس” في شمال قطاع غزة

IMG_5440

فيدان: إسرائيل مشكلة العالم وتبحث عن عدو جديد.. المواجهة معها ليست مشكلة بالنسبة لتركيا

الموت السريريّ لـ"حماس" ..معاريف : "رفح الخضراء" و"ممر خروج آمن" استراتيجية إسرائيلية جديدة

كاتب اسرائيلي كبير يحذر: انهيار الدولة يقترب.. أزمة سياسية وعزلة دولية وعقوبات وربما ضربة عسكرية