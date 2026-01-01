استشهاد طفل وإصابات في قصف اسرائيلي بمدينة غزة

غزة/ سما/

صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملياتها العسكرية في قطاع غزة، ورصدت "وكالة سند للأنباء"، اليوم الجمعة، 15 خرقًا جديدًا لاتفاق وقف إطلاق النار، أسفرت عن استشهاد طفل وإصابة آخرين، إلى جانب قصف وإطلاق نار وعمليات نسف وتحليقًا للطيران الحربي والمسير، تركزت في مناطق متفرقة من شمال وجنوب القطاع.

استشهد طفل وأصيب آخر من عائلة طوطح جراء إلقاء مسيّرة إسرائيلية، قنبلة باتجاههما أثناء تعبئة المياه خلف المسجد العمري شرق مدينة غزة.

وأفاد المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل، أن الطفل استشهد فيما أصيب آخر من العائلة ذاتها نتيجة الاستهداف.

وفي السياق ذاته، نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف لمنازل ومبانٍ سكنية في المناطق الشرقية من مدينة غزة، وأطلقت آلياتها النار باتجاه حي التفاح شرق المدينة.

وأطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها بكثافة في بحر مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق قنابل إنارة في الأجواء، في حين قصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الجنوبية من حي الزيتون جنوب شرق المدينة.

وشهدت الأجواء شرق مدينة غزة تحليقًا مكثفًا للطيران المروحي الإسرائيلي، بالتوازي مع إطلاقه نيرانه باتجاه المناطق الشرقية لحي الزيتون.