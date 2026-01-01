الحكومة الفلسطينية تعلن حزمة مشاريع إسكان ومياه وكهرباء لتعزيز صمود محافظة جنين

رام الله /سما/

أعلنت الحكومة الفلسطينية توفير التمويل اللازم لاستكمال تنفيذ 106 مشاريع تطويرية في محافظة جنين بقيمة تتجاوز 32 مليون دولار، إلى جانب التحضير لترميم الوحدات السكنية المتضررة جزئيا، ومواصلة تنفيذ مشاريع استراتيجية في قطاعات المياه والكهرباء والبنية التحتية،جاء ذلك خلال جولة ميدانية لوفد وزاري موسع في المحافظة

وأكدت الحكومة، أن المشاريع تشمل استكمال تنفيذ 106 مشاريع في مختلف مجالات البنية التحتية بدعم من جهات مانحة، والتحضير لتنفيذ مشروع لترميم الوحدات السكنية المتضررة بشكل متوسط أو طفيف في مدينة جنين وريفها بتمويل ألماني عبر برنامج الأمم المتحدة، إضافة إلى التحضير لطرح عطاء إعادة تأهيل طريق زبدة–ظهر العبد، واستكمال تصميم شارع بيت قاد–فقوعة بطول 11 كيلومترا، ومواصلة تصميم شارع الناصرة بطول 4.5 كيلومتر.

وأضافت أن قطاع المياه يشهد تنفيذ حزمة من المشاريع الاستراتيجية لتطوير خدمات المياه والصرف الصحي، تشمل تحسين نظام مياه الجملة وإنشاء شبكات توزيع لقرى شمال شرق جنين بقيمة 51 مليون دولار بتمويل من البنك الدولي، يستفيد منها نحو 120 ألف مواطن، إلى جانب اقتراب استكمال صيانة وتشغيل بئر جنزور بقيمة 3.5 مليون يورو، وتنفيذ برنامج لتعزيز شبكات المياه يتضمن إنشاء خزانات وخطوط ناقلة بقيمة 14.5 مليون دولار بتمويل ألماني، بالتوازي مع تنفيذ مشاريع للصرف الصحي في مسلية.

وأشارت إلى أنه جرى مؤخرا توقيع مشروع إنشاء محطة تنقية لخدمة ثماني قرى غرب جنين بقيمة 35 مليون يورو بتمويل فرنسي، يستفيد منه نحو 90 ألف مواطن، بما يعزز الأمن المائي ويحسن جودة واستدامة الخدمات.

وفي قطاع الطاقة، أوضحت الحكومة أن سلطة الطاقة والموارد الطبيعية تواصل تنفيذ مشروع تزويد القطاع الصحي بأنظمة توليد كهرباء بالطاقة الشمسية مع أنظمة تخزين، تشمل مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي وعيادة البساتين، إضافة إلى استكمال خطوط الضغط المتوسط من محطة الجلمة الفرعية لصالح شركة كهرباء الشمال بقيمة تقارب 700 ألف دولار، إلى جانب تنفيذ تدخلات لتأهيل الشبكة الكهربائية، وتوريد المعدات، وإصلاح الأضرار، ودعم المناطق المتضررة بإجمالي يزيد على 6.14 مليون شيقل.

وفي قطاع الزراعة، تواصل وزارة الزراعة وشركاؤها تنفيذ تدخلات لتعزيز صمود المزارعين، تشمل شق وتأهيل طرق زراعية، وتأهيل برك ترابية، وتنفيذ خطوط ناقلة، وتوزيع خزانات وشبكات ري، إضافة إلى توفير مدخلات الإنتاج الزراعي، وتنفيذ منح ومشاريع تنموية بالتعاون مع عدد من الشركاء والجهات الدولية المانحة.

وفي قطاع التشغيل، تواصل وزارة العمل تنفيذ برامج التدريب والتشغيل التي استفاد منها 522 مواطنا في محافظة جنين ضمن 17 تخصصا تدريبيا، إلى جانب تنفيذ برامج "جسور الأمل"، ودعم المشاريع الريادية، وتقديم منح للجمعيات التعاونية، وتوفير التأمين الصحي المجاني لأكثر من 7343 عاطلا عن العمل، وتعزيز إجراءات التفتيش وحماية العمل.

كما تواصل وزارة التنمية الاجتماعية تنفيذ تدخلات لدعم الفئات الأكثر احتياجا، شملت توزيع أجهزة مساندة وكراس متحركة لأشخاص من ذوي الإعاقة، واستكمال تجهيز مركز حماية النساء والفتيات تمهيدا لتشغيله.

وجاء الإعلان عن هذه المشاريع خلال جولة ميدانية لوفد وزاري موسع ضم وزراء الداخلية والعدل والحكم المحلي والاقتصاد والنقل والسياحة، إلى جانب رئيس دائرة شؤون اللاجئين، والأمين العام المكلف لمجلس الوزراء، ورئيس سلطة الطاقة، ورئيس سلطة جودة البيئة، وعددا من وكلاء الوزارات والمسؤولين الحكوميين.

وعقد الوفد لقاء موسعا في مقر محافظة جنين مع ممثلي المؤسسات الرسمية والأهلية والقطاع الخاص والجامعات والشخصيات الوطنية، لبحث احتياجات المحافظة، كما عقد اجتماعات مع الغرفة التجارية، والهيئات المحلية، واللجان الشعبية، والمجلس المشترك لمكب "زهرة الفنجان"، إلى جانب تنفيذ زيارات ميدانية لعدد من المشاريع والمؤسسات الحكومية.

وشملت الجولة استكمال إجراءات ترخيص الجرارات الزراعية في بلدة عرابة والقرى المجاورة، والاطلاع على سير العمل في دائرة السير ومركز الديناموميتر، وزيارات لمشاريع بنية تحتية في مدينة جنين، وبلدية جنين، ومديرية الحكم المحلي، وأعمال ترميم مكتبة بلدية جنين وحوش أبو الرب في بلدة جلبون.

وأكدت الحكومة أن هذه الجولة تأتي ضمن برنامج عمل يشمل مختلف المحافظات، لمتابعة تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية، وتعزيز صمود المواطنين، والاستجابة لاحتياجاتهم من خلال العمل الميداني المباشر والتنسيق مع مختلف الشركاء.