"واللا" العبري : قوة الاستقرار الدولية تدخل عشرات المركبات إلى غزة والجيش الإسرائيلي يستعد لجولة قتال جديدة في القطاع ..

القدس المحتلة/سما/

أفاد موقع "واللا" العبري يوم الجمعة، نقلًا عن مصادر في القيادة الجنوبية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بأن القوات الأمريكية بدأت استلام مركبات ومعدات أمنية في إطار الاستعدادات لتولي مهام ضمن قوة الاستقرار الدولية، يُتوقع أن تشارك في ترتيبات الأمن والإدارة بقطاع غزة خلال المرحلة المقبلة.

ووفقًا للمصادر، جرى خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية نقل عشرات المركبات، بعضها مزود بتدريع مضاد للرصاص، من مقر أمريكي في كريات غات إلى مناطق مرتبطة بالعمليات الجارية حول قطاع غزة، تمهيدًا لاستخدامها ضمن قوة الاستقرار الدولية المزمع نشرها.

وبحسب التقرير، تبدي أوساط أمنية إسرائيلية مخاوف من أن تؤدي ترتيبات ما بعد الحرب إلى واقع ميداني معقد، تتوزع فيه السيطرة بين مناطق تشرف عليها قوة متعددة الجنسيات، وأخرى يحتفظ الجيش الإسرائيلي بوجوده فيها، إلى جانب مناطق لا تزال حركة حماس تمارس نفوذًا فيها.

ونقل الموقع عن مسؤولين أمنيين تقديراتهم، بأن حركة حماس لا تزال تحتفظ ببنية عسكرية وتنظيمية فاعلة، تشمل آلاف المقاتلين ومخزونًا من الأسلحة والذخائر ووسائل قتالية متنوعة، رغم العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ اندلاع الحرب.

وأشار التقرير إلى وجود تباين في الرؤى بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن أولويات المرحلة المقبلة في قطاع غزة، إذ ترى أوساط إسرائيلية أن أي تقدم سياسي أو إعادة إعمار ينبغي أن يسبقه نزع سلاح حماس، بينما تتهم بعض الجهات الأمنية الأمريكية بالمضي في ترتيبات ميدانية وإدارية بصورة أسرع مما تفضله الحكومة الإسرائيلية.

كما لفت التقرير إلى أن القيادة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي تواصل الاستعداد لسيناريوهات تصعيد محتملة، بما في ذلك توسيع العمليات العسكرية في مناطق لم تشهد توغلًا بريًا واسعًا خلال مراحل الحرب السابقة، في ظل تقديرات إسرائيلية بأن حماس ما زالت قادرة على خوض مواجهات دفاعية وهجومية داخل القطاع.