5 شهداء خلال 24 ساعة..اطلاق نار وقصف مدفعي بخان يونس ونسف منازل ببيت لاهيا

غزة/سما/

واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه 267 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال ال 24 ساعة الماضية إلى استشهاد خمسة من المواطنين وإصابة آخرين بجراح في مختلف مناطق القطاع.

واستشهد ثلاثة مواطنين وأصيب اخرون في غارة إسرائيلية على منطقة المواصي غرب مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية ان الشهداء هم: العقيد في شرطة غزة احمد عبد الرازق البريم وشقيقه محمود و يوسف قاسم أبو خاطر (60 عامًا).

كما استشهد عبد الحميد عادل جروان الذي ارتقى جراء قصف استهدف المخيم الجديد شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق استشهد الشاب ياسر فريد عبد صبح؛ متأثرًا بإصابته قبل 22 يوماً بقصف الاحتلال محيط موقع الشرطة البحرية غرب مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وصباح اليوم أطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار بشكل مكثف في بحر مدينتي خان يونس وغزة.

وقصفت مدفعية إسرائيل شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

والليل الماضي نفذ جيش الاحتلال عمليتي نسف لمنازل المواطنين ببيت لاهيا شمال قطاع غزة.

الاحصائيات

ووصل مشافي وزارة الصحة بغزة خلال ال 24ساعة الماضية اربعة شهداء منهم شهيدان انتشال و 12 إصابة.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: 1059 إضافة إلى

3429 مصاب وإجمالي حالات الانتشال: 788 شهيدا.

وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوّان الاسرائيلي في السابع من أكتوبر 2032: 73074شهيد و 173537مصاب.