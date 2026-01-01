حصيلة الإصابات ترتفع إلى 1347.. إصابة جندي بجروح خطيرة جنوب لبنان

القدس المحتلة/سما/

أُصيب جندي اسرائيلي بجروح خطيرة في اشتباك جنوب لبنان ، حسبما أفاد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي. ونُقل الجندي إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم إبلاغ عائلته.

بحسب بيانات الجيش الإسرائيلي، منذ بدء عملية "زئير الاسد، أُصيب 1347 جنديًا، منهم 77 في حالة خطيرة، و152 في حالة متوسطة، و1118 في حالة طفيفة. وحتى اليوم، يرقد خمسة جنود في المستشفى في حالة خطيرة، و149 آخرون في حالة متوسطة.

وقّعت إسرائيل ولبنان، يوم الجمعة الماضي، اتفاقية إطارية ، بموجبها ينسحب الجيش الإسرائيلي من منطقة محدودة في جنوب لبنان. وأكد النص الكامل الذي نشره البيت الأبيض أن إسرائيل ولبنان تعلنان رغبتهما في بدء عملية تنهي عقوداً من الصراع المسلح.