كأس العالم: الجزائر تودع ..والبرتغال بفوز مثير ترافق سويسرا للدور القادم

وكالات /سما/

فاز المتخب البرتغالي في مبارة مثيرة كان للقار دور حاسم بعدما ألغى هدفا في اللحظات الأخبرة للمنتخب الكرواتي، ويترشح للدور الـ 16، فيما غادر منتخب الأخضر الجزائر بخسارة غير متوقعة من سوسرا.

وتختتم ايوم الجمعة منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، بإقامة 3 مواجهات تحسم آخر ثلاث بطاقات مؤهلة إلى دور الـ16، ليكتمل عقد المنتخبات الـ16 التي ستواصل صراعها على اللقب.

البرتغال تقصي كرواتيا بهدف قاتل وتلاقي إسبانيا في دور الـ16 لكأس العالم (فيديو)

تأهل المنتخب البرتغالي لدور الـ16 لكأس العالم 2026 بعد فوز دراماتيكي على حساب كرواتيا (2 ـ1) في مباراة امتدت إلى أكثر من 17 دقيقة من الوقت بدل الضائع وشهدت إلغاء 3 أهداف بعد العودة إلى تقنية الفيديو (الفار).

وكانت مواجهة كرواتيا والبرتغال قمة استثنائية في كأس العالم إذ شهدت مشاركة الأسطورتين كريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش اللذين تجاوز كل منهما 200 مباراة دولية في مسيرته الكروية.

وبلغت المباراة التي دارت على ملعب تورونتو أوج إثارتها بعد أن أحرز المهاجم البرتغالي البديل غونسالو راموس هدفا في الوقت القاتل من المباراة ليعود ببلاده من تأخر 1 ـ0 إلى انتصار باهر 2 ـ 1.

وبعد شوط أول خال من الأهداف، أحرزت كرواتيا الهدف الأول عبر إيفان بيريزيتش لكن رونالدو رد بهدف التعادل من علامة الجزاء في الدقيقة الـ68 بعد إعلان الحكم عن ركلة جزاء للبرتغال إثر العودة لتقنية الفيديو المساعد (الفار)، قبل أن تشهد الدقيقة 90 +4 هدف التأهل لراموس.

وتقدمت كرواتيا بالهدف الأول عندما باغت المخضرم إيفان بيريزيتش الدفاع البرتغالي بافتتاح التسجيل في الدقيقة 53 بعد تمريرة من جوزيب ستانيشيتش.

وعاد المنتخب البرتغالي سريعا في المباراة، وبعد إلغاء هدف لرونالدو بداعي التسلل، نجح نجم النصر السعودي في إدراك التعادل في الدقيقة 68 من علامة الجزاء.

وسدد كريستيانو رونالدو ركلة لجزاء بقوة في منتصف المرمى، محرزا هدفه الثالث في كأس العالم 2026، والأول له بالأدوار الإقصائية في سادس مشاركة له في تاريخ كأس العالم، بعد تعرض زميله ريناتو فيغا للعرقلة من نيكولا فلاشيتش داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، أحرز البديل غونسالو راموس الهدف الثاني للبرتغال بتسديدة رأسية رائعة ليمنح بلاده التأهل لدور الـ16 حيث تلاقي إسبانيا في موقعة تلوح قوية بين طرفي نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025.

وتقمص غونسالو راموس دور البطولة بعد دقائق من دخوله بديلا لرونالدو إذ خطف هدف الانتصار والتأهل مستغلاً تمريرة حاسمة من رافائيل لياو.

واستمرت الإثارة والتشويق حتى الدقيقة 13 من الوقت بدل الضائع عندما أحرز غفارديول هدف التعادل لكرواتيا لكن الحكم قرر إلغاءه بداعي التسلل قبل أن يعلن بعد ذلك تهاية المباراة بفوز البرتغال 2 ـ 1.

الجزائر تودع كأس العالم 2026 بخسارة مريرة أمام سويسرا

ودع منتخب الجزائر منافسات كأس العالم 2026 مبكرًا بعد الخسارة على يد منافسه سويسرا بنتيجة 0-2 صباح اليوم الجمعة في دور الـ32 للنسخة الحالية المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

دفع المنتخب الجزائري ثمن الأخطاء الدفاعية التي وقع بها بعض لاعبيه، وكلفت محاربي الصحراء هدفاً مبكراً عن طريق بريل إمبولو في الدقيقة 10.

ورغم استحواذ المنتخب الجزائري على أغلب مجريات الشوط الأول إلا أن الفاعلية كانت لصالح سويسرا بشكل واضح.

واستغل المنتخب السويسري هفوة دفاعية ثانية للجزائر في الدقيقة 46 مع بداية الشوط الثاني سجل منها دان ندوي هدفاً ثانياً.

وكاد المنتخب السويسري أن يسجل الهدف الثالث بهجمة سريعة أنقذها الحارس لوكا زيدان في الدقيقة 81.

وودع المنتخب الجزائري بقيادة مدربه السويسري فلاديمير بيتكوفيتش منافسات كأس العالم 2026 بهذه الخسارة.

ولحق محاربو الصحراء بمنتخبات قارة إفريقيا التي ودعت في دور الـ32 وهي الكونغو الديمقراطية والسنغال وكوت ديفوار، بينما تأهل منتخب المغرب على حساب هولندا.

وتأهل منتخب سويسرا إلى دور الستة عشر بقيادة مدربه مورات ياكين ليضرب موعداً مع الفائز من لقاء كولومبيا وغانا.